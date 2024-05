En Fedofútbol creen realista la clasificación al Mundial de 2026

José Francisco Deschamps, contador egresado de la UNPHU que llegó a Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) en 1984 como auxiliar de cobro y que desde 2010 es su máximo ejecutivo, preside por una "coyuntura" (como él asegura) la Federación Dominicana de Fútbol desde abril donde apuesta porque su ejecutivo lleve al balompié al siguiente nivel. Y cree que la ola se mueve en esa dirección.

De hecho, con el análisis frío de un banquero y apegado a factores externos al corto plazo e internos al mediano, durante una entrevista de 25 minutos con DL en la Fedofútbol explica porqué ve más cerca que nunca la llegada de la selección de mayores masculina a la Copa del Mundo.

"Tengo como una corazonada que hasta pudiésemos ahora clasificar para el primer Mundial con la absoluta", dice Deschamps. ¿Para el 2026 o para el 2030? "No, para el 2026". "Habrá más oportunidad, entendemos que si no es en esta (2026) será en la otra (2030) porque ya con los jugadores que vienen trabajando de las juveniles tenemos esperanza de que alcanzarán su tope en unos años. Con la absoluta tenemos que calar un poco más en el ranking y que llegar a Copa Oro sea habitual, que es nuestro torneo".

Basa su tesis en que en Concacaf los tres organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) ya tienen las plazas, habrá tres boletos directos y dos para playoffs. Fortalece su apuesta en la llegada de Mariano Díaz, que junto al núcleo ya integrado como Junior Firpo, Luiyi de Lucas, Edison Azcona, Edarlyn Reyes, Dorny Romero, Jean Carlos López y Ronaldo Vásquez "y otros que tenemos cerca" deben disparar las opciones.

Aunque es cauto con el resultado de la primera ventana de las eliminatorias, esa que en junio le llevará a Jamaica.

Trayectoria y escenario

Deschamps no es advenedizo en el fútbol; ni la exigente posición que ocupa en el sector privado lo ha desconectado de ese deporte que lo flechó cuando de niño salió de su natal Barranca rumbo al municipio cabecera de La Vega, donde estudió en el Centro Juvenil Salesiano Domingo Savio (Dosa). Ya de adulto, fue tesorero y luego presidente de la asociación de fútbol vegana, el apoyo de Alaver siempre estuvo vinculado al equipo vegano en el Torneo Nacional y la Liga Mayor y cuando en 2015 se lanzó la LDF creó la franquicia Atlético Vega Real.

Pero su optimismo en torno al futuro lo basa en las noticias positivas que han llegado en los últimos años. La clasificación al primer Mundial (sub-20), Juegos Olímpicos, Copa Oro (femenina), la inversión de US$30 millones de Concacaf en un centro de desarrollo en Punta Cana, la transformación del Centro de Alto Rendimiento de San Cristóbal que recibirá US$10 millones en cuatro años y albergar la Copa del Mundo Femenina sub-17.

"Ahora tenemos una ola a favor y si podemos capitalizarla daremos ese salto importante que queremos", dice Deschamps. "En la FIFA están apostando a esta ola para apoyar masivamente al fútbol femenino en RD. Creo que este Mundial va a dejar muchas huellas positivas y es algo que tenemos que aprovechar".

El desafío

Deschamps entiende que un buen resultado en París, en el Mundial Femenino o un ascenso a la Liga A pueden ser ecos que retumben no solo en el exterior, sino catalizadores que estimulen a miles de niños y niñas a interesarse por esta disciplina.

"Es cuestión también de tener recursos. Siempre es un escollo, ojalá que algunos sponsors nacionales entiendan que esto es un proyecto de RD para que puedan apoyar este tipo de selección. Tenemos la esperanza con algún tipo de empresa para invertirlo con las selecciones", dijo Deschamps.

Apunta a que hacer la concentración de junio para la primera ventana de las eliminatorias costará US$150 mil. "Es una imagen inexacta pensar que al fútbol le sobra dinero. Los fondos que envía la FIFA son mayormente para inversión y están bien definido para poder liquidarlo aquello que compete a competencias", dice.

Su llegada a la Fedofútbol



El sillón de la federación no estaba en los planes de Deschamps hasta mediados de 2023 cuando Manuel Estrella, que presidía la LDF, lo vio como un sustituto potable para enfrentar a Rubén García.

"Siendo sincero, esto es coyuntural... yo no estaba en eso, el mismo Manuel (Estrella) me motivó, como vio el trabajo que uno estaba realizando como tesorero (de la LDF) y se requería de alguien que también apoyara la LDF él vio en mí y me motivó a que me lanzara, lo pensé, lo consulté con mi familia y los directivos que me dirigen en la empresa. Me apoyaron y lo acepté", dijo.

Una función que le ha cambiado su rutina con incremento de los viajes de La Vega a Santo Domingo, pero se aferra a la tecnología para cumplir la agenda. "No estoy abrumado, me apoyo mucho en el móvil para firmar documentos, hacer reuniones virtuales... lo presencial suele ser mínimo, pero es un reto al que tendré que adaptarme".