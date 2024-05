Manchester United conquista la Copa FA tras sorprender al City 2-1 en la final

Si este fue el único encuentro de Ten Hag al frente del Manchester United, fue una forma increíble de despedirse.

En medio de las especulaciones sobre su posible despido, Ten Hag y el United sorprendieron al campeón defensor Manchester City 2-1 para levantar el sábado la Copa FA en Wembley.

Tras recibir la medalla del futuro rey de Inglaterra, el Príncipe William, el holandés recibió su segundo trofeo en dos años para concluir una tribulada campaña con una buena nota.

¿Será suficiente para salvar su empleo?

"No me siento satisfecho, tenemos que ser mejores y si no me quieren más aquí entonces me iré a ganar trofeos a otro lado, por que eso es lo que he hecho toda mi carrera", indicó un desafiante Ten Hag. "Estamos construyendo un equipo y cuando tomé las riendas era un desastre el Manchester United".

Los goles de Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo en el primer tiempo dejaron todo en claro para la victoria. El City presionó en el completo y eventualmente se acercó gracias a un tanto del suplente Jeremy Doku.

Los dueños del United observaron todo desde los asientos ejecutivos y ahora tendrán que tomar una decisión.

"Todos nos sentimos orgullosos de los jugadores y del personal que trabajan de forma incansable para ayudarles", indicó el nuevo dueño minoritario Jim Radcliffe.

El multimillonario británico adquirió el 27,7% de la participación del equipo en febrero y comenzó a una restructuración del club. Se especuló enormemente que Ten Hag sería la última víctima sin importar el resultado en la final de la Copa.

Esa teoría será puesta a prueba con esta victoria, que evitó que su rival de ciudad consiguiera dobletes seguidos de liga y copa. Además el United clasificó a la próxima Liga Europa.

Esta fue una revancha de la final del año pasado que ganó el City 2-1, pero ahora el equipo de Pep Guardiola no cedió el trofeo sin pelear.

Esta es la 13ma Copa FA del United y está una por detrás del récord del Arsenal. Es además el segundo trofeo que levanta Ten Hag en dos temporadas tras ganar la Copa de Liga el año pasado.

Los jugadores y personal lo abrazaron en el campo tras el silbatazo final después de que el holandés logró terminar una tribulada campaña con una nota positiva.

Observando el juego estaban los dueños del United, los estadounidenses Joel y Avram Glazer, así como el británico Jim Radcliffe.

Las especulaciones sobre el futuro de Ten Hag acapararon la atención antes del juego y se esperaba que perdiera su trabajo sin importar el resultado después de que el United tuvo su peor campaña regular en 34 años.

"No se trata de mí, se trata del equipo y que ganen la copa, dijo antes de la patada inicial.

Fue una historia opuesta para el City. Después de que se convirtió en el primer equipo inglés que gana cuatro títulos seguidos, buscaba el doblete. El City llevará a cabo su desfile de campeón el lunes en Manchester.