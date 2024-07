Nacido el 2 de noviembre del 2002 en Santo Domingo, Nowend Lorenzo es ahora futbolista profesional que juega como delantero en el Club Atlético Osasuna B,conocido como “Osasuna Promesas”, equipo afincado en Pamplona, España, y también representará al país en las Olimpiadas de éste año celebradas en París.

A los 6 años, él y su familia se mudaron a Pamplona, capital de Navarra, comunidad autónoma situada en el norte de España, y comenzó a jugar al fútbol desde pequeño. Entró en la cantera de Osasuna, club más grande de la comunidad con participación en la primera división española, en el año 2014 en las categorías infantiles.

A partir de ahí, fue subiendo hasta llegar a Osasuna Promesas, el segundo de mayor categoría del club. Debutó con la selección dominicana con 18 años en 2021 en un amistoso y, ahora, a tan solo unos días del comienzo de las olimpiadas, tanto Lorenzo como el equipo nacional participarán por primera vez en unos juegos, un evento histórico para el país.

—Para los que no puedan conocerte, ¿cuál es tu historia?

Nací en República Dominicana, en Santo Domingo, en el barrio de Los Alcarrizos. Mis padres y todo familia es dominicana, mi padre es también de Los Alcarrizos y mi madre Santiago.

A los 6 años decidimos mudarnos a España y llegamos a Pamplona. Fue por razones obvias: mejor vida, economía, seguridad, sobre todo en los barrios.

Una vez en Pamplona, vivimos medio año en Buztintxuri, un barrio cerca de la ciudad, y de ahí nos mudamos a Sarriguren, también una zona cercana.

—¿Cuándo empezaste a jugar a fútbol?

Cuando llegué al colegio San Jorge, vi ese deporte y me dije “qué curioso”. Yo no tenía ni idea de qué era el fútbol y veía a los chavales darle patadas a un balón. Sin saber jugar decidí intentarlo.

Comencé yo solo dando patadas al balón contra la pared cuando bajaba de casa a jugar. Aunque te digo que era muy malo, incluso los niños no me dejaban jugar con ellos porque; imagínate, encima, con esa edad, eres pequeño…

Cuando nos mudamos a Sarriguren empecé a jugar en el club Lezkairu, y cuando ya nos volvimos a mover al barrio de San Juan, aproveché la ocasión y no solo cambié de equipo sino también de posición.

Yo antes era portero y lo pasaba mal cuando me metían goles y no lo disfrutaba. Fue cuando comencé en el club San Jorge y jugué de delantero para divertirme. Esa temporada, en fútbol-8, metí 80 goles, más o menos.

Entonces Osasuna se fijó en mí y me llamarón para entrar en su cantera. A raíz de ahí, llegué con 11 años al club.

—¿Cómo fue el salto al fútbol profesional?

Pues me di cuenta que estaba dentro del fútbol profesional cuando comencé a ir con ellos a torneos. Te enfrentas a clubes como el Real Madrid, Manchester City, Manchester United, etc. Ahí has pasado de jugar con un equipo de barrio, como es el San Jorge, a literalmente enfrentarte a los mejores del mundo.

—¿Qué significa para ti jugar en Osasuna?

Para mí es un privilegio. Al final, es el mejor club de Navarra, y es lo que cualquier chaval de la tierra desea, es a lo que aspiras. Por suerte se me ha dado esa oportunidad.

—¿Cómo contactaste con la selección dominicana?

Fue curioso. Me acuerdo que estaba en mi primer año de juvenil y me subieron a jugar en División de Honor con Osasuna, una liga nacional, me iba muy bien. Entonces nos enfrentamos al Valvanera de Logroño, donde había también un dominicano que sí que jugaba en la selección.

Entonces, hablando con él, me preguntó que cómo era que no estaba en la selección dominicana, y me quedé un poco desconcertado. No sabía que República Dominicana tenía selección, ni siquiera que tenían fútbol.

Ahí ya, les pasó mi perfil, pues no sabían que yo también era dominicano, incluso había un error en la plataforma, pues les salía que era venezolano.

Fue entonces cuando contactaron conmigo en la época del covid, en 2020, pero no pude ir por razones de la pandemia. Ya en 2021 oficialmente entré a la selección absoluta, con 18 años.

—¿Cómo es la experiencia de representar a República Dominicana? Sabiendo que el fútbol no es un gran deporte en el país.

Precisamente es eso. Yo me acuerdo en mi primer partido, me dijeron que iba a ser titular y, aunque fuese oficial el encuentro sino un amistoso, comenzó a sonar el himno y se me pusieron los pelos de punta. Es una sensación que hay que vivirla. Yo me he sentido desde el primer día 100 % dominicano, aunque luego la vida me llevase a criarme en España, algo que se lo agradezco mucho al país, pero siempre me he identificado como domincano.

—Claro, porque ¿cuál es tu valoración de jugar contra España en los JJ.OO., país que te acogió desde tan pequeño?

Creo que es lo que queremos la mayoría de los que vivimos aquí, al final es el país que nos ha visto crecer y nos ha dado todo. Además, por la propia repercusión que va a tener el partido, nos vendrá bien enfrentarnos a España y dar un golpe sobre la mesa.

—¿Qué significa ser parte de unos Juegos Olímpicos?

Honor, sobre todo. Al fútbol de élite llega muy poca gente y participar en unos Juegos Olímpicos es muy limitado. En nuestro caso, es para categoría sub-23 y sólo tres mayores de esa edad.

Imaginate que, de los 18 que conforman el equipo, de por sí ya hay 3 mayores, pues ser parte de los 15 restantes que tenemos menos de 23 años es un honor. No cualquiera puede jugar unas olimpiadas, y sobre todo nosotros que hemos logrado la primera clasificación para la historia del fútbol del país.

—¿Cómo ayudará a tu crecimiento profesional?

Estos son unos juegos y los va a ver todo el mundo y tendrá más repercusión de lo que la gente cree. Hay mucho nivel y gente muy buena en las otras selecciones.

Ahora estoy centrado con la selección y en hacer unos buenos juegos, que tanto el equipo como el cuerpo vayamos en la misma dirección y hacerlo lo mejor posible.

—¿Qué predicción tienes?

Como mínimo que pasemos de la fase de grupos, no me gusta pensar más allá porque al final hay mucho nivel, pero la gente se va a sorprender el día 24 de julio cuando juguemos contra Egipto, eso lo tengo seguro.

—Un mensaje para los dominicanos para que os sigan y se animen a ver más fútbol…

Que nos apoye, que vamos a darlo todo para los partidos que vienen, pero sobre todo necesitamos el calor de la gente.

