El histórico Luis Suárez anuncia su retiro de la selección uruguaya a los 37 años

El histórico delantero Luis Suárez anunció el lunes su retiro de la selección uruguaya a los 37 años en una emotiva rueda de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo.

"Me cuesta decirlo, pero el viernes será mi último partido con la selección de mi país", dijo en llanto el máximo goleador de La Celeste.

Su último partido oficial será así el viernes próximo, cuando Uruguay recibirá a Paraguay en el estadio Centenario por las Eliminatorias del Mundial 2026. Posteriormente, la Celeste viajará a Venezuela para la segunda cita de esta doble fecha FIFA, que disputará el martes 10 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

Suárez, máximo goleador de Uruguay con 69 goles, indicó que su retiro de la selección "es algo que venía pensando" y que tiene sus razones. "Es difícil, pero es el momento", recalcó.

"Tengo 37 años y sé que al próximo Mundial es muy difícil de llegar. Que me retire yo y no las lesiones, me reconforta mucho", agregó.

Eso sí, aclaró que se retira de la selección pero no del fútbol profesional, pues consideró que quiere "seguir disfrutando" un poco más del terreno de juego.

Para el duelo ante Paraguay, es muy probable que Suárez figure en el once inicial del seleccionador Marcelo Bielsa a raíz de la penalización de Darwin Núñez. El atacante del Liverpool británico, jugador clave para Bielsa, está sancionado por la Conmebol por los incidentes ocurridos tras la derrota ante Colombia en las semifinales de la Copa América, así como Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez.

De ser así, Lucho aseguró que seguirá dando lo máximo y jugará con la "misma ilusión" que tenía cuando debutó con la absoluta, en 2007.

"Puedo jugar ese último partido con la selección tranquilo, lo voy a jugar con la misma ilusión, con la misma gana que tenía ese niño que comenzó con 19 años", afirmó.

El delantero, quien interrumpió la conferencia en diversas ocasiones debido a las lágrimas, destacó que se va con la "tranquilidad" de que lo ha dado por su selección.

"No tengo nada para reprocharme en ningún momento y lo que sí quiero agradecer es a cada uno de los hinchas uruguayos", agregó.

A sus 37 años, ´Lucho´ acumula un total de 142 encuentros disputados con la Celeste, en los que anotó 69 goles y brindó 39 asistencias. Desde su debut con la camiseta absoluta, el 7 de febrero de 2007, Suárez ha participado en cinco procesos de Eliminatorias, cuatro Mundiales y cinco Copas América, de la cual se alzó campeón en 2011 y fue elegido el mejor jugador.

En su trayectoria futbolística, el actual delantero, quien vive un gran momento en el Inter Miami, acumula un histórico paso por el Barcelona entre 2014 y 2020, además de haber militado en las filas del Ajax holandés (2007-2011), Liverpool inglés (2011-2014), Atlético de Madrid (2020-2022) y Gremio brasileño (2023-2024).

"Espero que la gente se quede con todos los grandes memento que viví acá en mi estadio" y que "se quede con el Luis Suárez entregador, generoso y que hoy en día puede tener el orgullo y privilegio de ser el máximo goleador de este país", matizó.