Aguirre y México buscan sumar otro resultado positivo cuando enfrenten a un complicado Canadá

México salió victorioso de su primer ensayo en el regreso del entrenador Javier Aguirre ante un rival que exigió muy poco. Repetir la fórmula ganadora en el segundo, será un poco más complicado.

El "Vasco" Aguirre y la selección mexicana enfrentarán el martes a Canadá en Arlington, Texas, en un partido de preparación para dos selecciones que serán anfitrionas del Mundial 2026.

Aguirre regresó al banquillo mexicano, luego de 14 años, con un triunfo 3-0 ante Nueva Zelanda el sábado.

"Es prematuro que haya un funcionamiento de maravilla, llevas tres o cuatro entrenamientos y tampoco puedes sobrecargar a los jugadores", dijo Aguirre el lunes. "Son partidos de preparación y se vale tener licencias, en estos partidos necesitas ver muchas cosas, pero ganar es importante porque te refuerza la moral".

Aguirre, quien fue el técnico de México en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010,. es el tercer entrenador al frente de México desde que el argentino Gerardo Martino abandonó el cargo al finalizar el Mundial 2022 — el primero desde 1978 en el que el Tri quedó fuera tras la fase de grupos.

El último de ellos fue Jaime Lozano, cesado luego de la eliminación en primera ronda de la pasada Copa América.

Aguirre citó a 17 jugadores que estuvieron en el torneo continental.

"Llegamos en un momento delicado, los últimos tres técnicos manejamos la misma cantidad de jugadores, pero es lo que tenemos", dijo el entrenador. "Tenemos que ver si en estos dos años podemos encontrar talentos nuevos, a ver si somos capaces de presentarnos (en 2026) con una selección capacitada, entrenada y con pocas debilidades".

Ante Nueva Zelanda, Aguirre le dio oportunidad al portero Raúl Rangel de competir por el puesto que dejó el veterano Guillermo Ochoa, el titular en el arco mexicano durante los últimos tres mundiales.

Ochoa, de 39 años, no renuncia a una sexta Copa del Mundo, aunque sería sólo su cuarta jugando si logra recuperar la titularidad. Tiene como rivales a Rangel, Luis Malagón y Alex Padilla, quien recibió su primer llamado al equipo absoluto.

"Es una competencia abierta para cualquiera de los tres. Cualquiera puede jugar, eso nos ha dicho el profesor", dijo Rangel. "Eso te da otra sensación, Luis Malagón y Alex Padilla son grandes porteros que trabajan mucho. Ahí está la pelea".

Aguirre confirmó el lunes que Malagón atajará ante Canadá en el estadio AT&T en Arlington, Texas. También garantizó la titularidad del central Víctor Guzmán por la ausencia de César Montes. Mientras que Erik Lira suplirá a Luis Chávez y César Huerta a Julián Quiñones.

Chávez y Quiñones salieron con molestias musculares en el encuentro ante Nueva Zelanda.

"Si el partido de mañana fuera en un torneo con tres puntos en disputa probablemente los usaría, pero no es así", dijo Aguirre sobre las modificaciones.

Mientras los mexicanos siguen buscando recuperar crédito, Canadá es todo lo contrario. Vienen de una Copa América en la que alcanzaron las semifinales y venció 2-1 a Estados Unidos el fin de semana.

"Canadá es un rival más intenso y nos va a exigir más, nos va a cerrar espacios, nos va a presionar alto, competirá más en duelos individuales", dijo Aguirre. "Será intenso, los jugadores están advertidos, si exageran en la conducción, si no disputamos intensamente, vamos a sufrir".

Fue apenas el primer triunfo de los canadienses ante sus vecinos como visitantes desde 1957, una racha de 23 encuentros.

"Se puede ver la mentalidad que el equipo ha desarrollado y la forma en que juega", dijo el entrenador Jesse Marsch. "Es notorio lo mucho que aman jugar para su selección y como están dispuestos a poner sus carreras en juego para darlo todo por ellos mismos y por el equipo".

Aguirre alabó las cualidades del rival, pero dijo que por lo pronto se preocupa más por lo que haga la selección mexicana más allá de los resultados.

"La derrota es probable en un partido de fútbol, dolería si el equipo no hace nada por ganar, eso sí me dolería," dijo el "Vasco". "Ver un equipo pasivo y sin alma es como una patada en el estómago, no concibo un equipo mexicano dirigido por mí que no luche y que no sienta los colores. El que no entienda esa filosofía se puede ir a su casa".