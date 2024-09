Raphael Varane, campeón mundial con Francia y baluarte defensivo del Real Madrid, anuncia su retiro

Raphael Varane, el central francés que fue baluarte de la defensa del Real Madrid, anunció el miércoles su retiro como jugador, poniendo a una carrera en la que se consagró campeón del mundo y coleccionó múltiples trofeos a nivel de clubes.

Varane, de 33 años, fichó con el Como de Italia — recién ascendido — en julio. Pero se lastimó la rodilla en su único partido con el club frente a Sampdoria por la Copa Italia el mes pasado.

"En mi carrera he asumido muchos desafíos, estuve a la altura ocasión tras ocasión, se suponía que casi todo era imposible", escribió Varane en una carta de despedida publicada en Instagram. "Al reflexionar sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y una sensación de realización que anuncio mi retiro del deporte que a todos nos encanta".

Varane fue probablemente el zaguero más destacado cuando Francia se coronó campeón en el Mundial de Rusia 2018. Anotó el más importante de sus cinco goles internacionales con un cabezazo ante Uruguay en los cuartos de final.

Un defensor elegante, de sobrio manejo del balón y con un excelente sentido posicional gracias a su rápida lectura del juego, Varane formó una formidable pareja de centrales con Samuel Umtiti en ese torneo.

También fue vital para que el Real Madrid conquistase cuatro títulos de la Liga de Campeones y tres de la Liga de España.

Firmó con el Manchester United en 2021, pero se vio limitado a 95 partidos en sus tres temporadas en Inglaterra, principalmente por culpa de lesiones.

Varane inició su carrera con Lens.

"Me ha encantado luchar por mí mismo, mis clubes, mi país, mis compañeros de equipo y los seguidores de cada equipo en el que he jugado. De Lens a Madrid a Manchester, y jugando para nuestra selección", dijo. "He defendido cada escudo con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje. El fútbol al más alto nivel es una experiencia emocionante".

Varane ya se había retirado de la selección de Francia, unos meses después de la derrota en la final del Mundial ante Argentina en 2022. Durante ese partido, su 93ro con Les Bleus tras debutar en 2023, se derrumbó en el césped al quedar exhausto en la prórroga.

Pasó a ser uno de los referentes de la selección bajo el técnico Didier Deschamps, junto al arquero Hugo Lloris, el volante Paul Pogba y el atacante Antoine Griezmann.

"Conociéndole, estoy seguro que esta decisión, que siempre es difícil de tomar, precisó de una reflexión madura", dijo Deschamps. "Es la decisión correcta, y tenemos que respetarla. Velocidad, visión, técnica, fortaleza mental. Raphael poseía todas las virtudes correctas para la magnífica carrera que tuvo.

Varane señaló que seguirá en Como: "Nada más sin usar botas ni espinilleras. Es algo sobre lo que espero compartir dentro de poco".

Como logró su primera victoria en la Serie A en más de 21 años cuando el equipo del técnico Cesc Fábregas ganó a domicilio 2-1 ante Atalanta el martes.