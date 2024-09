Cibao FC prolonga su dinastía en la LDF

============15 FIRMA 1 (18942661)============

Romeo González A.

SD. El Cibao FC venció 3-1 a la Universidad O&M en el partido de vuelta de la final de la Liga Dominicana de Fútbol de este año.

Luismi Quezada dejó lo mejor para el final, mientras que Miguel Lloyd se convirtió en el héroe al salvar a su equipo en los momentos más cruciales para que el Cibao FC lograra su quinto título en la historia de la liga y cuarto de manera consecutiva.

Quezada marcó el gol del campeonato al minuto 90+17, en la segunda prórroga y en los últimos segundos, los universitarios metieron un balón al área que amenazaba con cambiar el destino del partido, pero apareció Lloyd, en una intervención espectacular.

"Es un sueño meter el gol que te da un título, para eso llevo trabajando todo el año", expresó Quezada luego del partido a la transmisión oficial.

Lloyd que funge como capitán del equipo naranja dijo "no es decisión mía", eso es decisión de la alta gerencia, me siento bien, algunos me cuestionan la edad, pero yo me siento bien todavía", sobre la posibilidad de jugar por lo menos un año más con Cibao FC, pese a sus casi 42 años de edad.

El director técnico del equipo, Junior Scheldeur que tiene 10 años en la organización, se convirtió en el primer técnico de nacionalidad haitiana en ganar la liga y dijo "me fue fácil porque conozco a los jugadores, conozco la institución, y con este grupo de jugadores no es difícil hacer cosas grandes.