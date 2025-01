PSG demuestra que puede brillar en Liga de Campeones sin Mbappé

El Paris Saint-Germain finalmente demostró que puede brillar en la Liga de Campeones sin su exastro Kylian Mbappé, al remontar un 2-0 en la segunda mitad para vencer el miércoles al Manchester City por 4-2.

La victoria crucial sacó al PSG de la zona de eliminación en el nuevo formato del certamen, con una tabla general, y dejó al City en esa sección con un partido por jugar.

El ataque rediseñado del PSG finalmente se acopló, con cuatro goleadores diferentes en lugar de depender demasiado de uno solo para marcar la diferencia.

El extremo del PSG, Bradley Barcola, anotó un gol y asistió en otro de su compañero de equipo en Francia, Ousmane Dembélé. El mediocampista Joao Neves cabeceó para hacer el tercero antes de que el delantero Gonçalo Ramos aportara el cuarto en el tiempo de descuento.

El equipo francés ha tenido dificultades para marcar goles en la competición desde la salida de Mbappé al Real Madrid antes de la presente campaña. Había anotado sólo seis en el mismo número de partidos antes de la visita del City y se había quedado sin goles en derrotas ante el Arsenal y el Bayern Múnich.

Luis Enrique, entrenador del PSG, dijo antes de enfrentarse al City que la solución en la delantera vendría de más trabajo en equipo en lugar de esperar que otro jugador pueda emular a Mbappé, quien anotó 44 goles la temporada pasada y ayudó a que el PSG alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones.

El entrenador del City, Pep Guardiola, reconoció que su equipo fue superado.

"Tenemos que aceptarlo. En las transiciones no pudimos hacerles frente, ellos fueron más rápidos", dijo. "Le doy crédito al PSG. Cuando un equipo es mejor, no tengo problema en aceptarlo. Todos ellos jugaron realmente bien. No es un jugador específico".

El traslado de Mbappé a Madrid ha obligado a Luis Enrique a improvisar con sus alineaciones toda la temporada.

Esta vez, el extremo de 19 años Désiré Doué jugó como delantero improvisado aunque el centrodelantero Ramos estaba disponible para este duelo donde ambos equipos respaldados por estados ricos —los Emiratos Árabes Unidos (City) y Qatar (PSG)— corrían el riesgo de no avanzar a la etapa de eliminación directa.

City ganaba por 2-0 después de 53 minutos pero el PSG igualó a los 60 después de algunas jugadas inspiradoras de Barcola por la izquierda.

Barcola superó a Savinho antes de encontrar a Dembélé cerca del punto de penal. El propio Barcola, de 22 años, igualó al meter un disparo pegado al poste izquierdo después de que el tiro de Doué rebotó en el travesaño.

El diminuto Neves se inclinó para cabecear en un tiro libre desde la derecha a los 78.

Dembélé también estrelló un disparo en el travesaño con 20 minutos restantes y al PSG le anularon otros dos goles por fuera de juego.

Los jugadores del PSG corrieron a celebrar con sus aficionados al sonar el silbato final, y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, apretó un puño.

Tal vez perder a Mbappé no sea tan malo después de todo.

"Somos un equipo joven pero un equipo con carácter", le dijo Al-Khelaifi al Canal Plus. "Muchos jugadores dudaban de nuestro equipo, pero siempre confié en ellos".

Al-Khelaifi elogió el impacto de Luis Enrique.

"Creo que tenemos al mejor entrenador del mundo", dijo. "Estamos jugando con carácter, identidad, ADN".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.