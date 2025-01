Mahomes y los Chiefs enfrentarán a Hurts, Barkley y los Eagles por tricampeonato del Super Bowl

Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Chiefs de Kansas City buscarán el tricampeonato en una revancha del Super Bowl.

Esta vez, Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia cuentan con Saquon Barkley. Los Eagles y los Chiefs se enfrentarán por el trofeo Lombardi por segunda vez en tres años el 9 de febrero en Nueva Orleans.

Kansas City intentará convertirse en el primer equipo que ganar tres Super Bowls consecutivos.

"Cada uno de estos es especial", dijo el propietario de los Chiefs Clark Hunt, después de recibir el trofeo Lamar Hunt, que lleva el nombre de su padre. "Ahora, tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho antes... vamos a Nueva Orleans para hacer historia".

Mahomes llevó a los Chiefs a una victoria 38-35 sobre los Eagles hace dos años en Arizona y a un triunfo en tiempo extra 25-22 sobre San Francisco en Las Vegas la temporada pasada.

El dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y de la NFL lideró el domingo a Kansas City a una victoria 32-29 sobre Josh Allen y los Bills en el juego de campeonato de la Conferencia Americana, eliminando a Buffalo por cuarta vez en cinco años.

"No se trata de una persona, no se trata de un par de personas, se trata de todo el equipo", dijo Mahomes.

Con su novia Taylor Swift observando en el campo, sonriendo y asintiendo con aprobación, Kelce gritó: "¡Nunca satisfecho, bebé!" y luego entonó un estribillo de la canción "Get Down Tonight" de KC and The Sunshine Band.

Más temprano, los Eagles vencieron 55-23 a los Commanders de Washington en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional detrás de siete touchdowns por acarreo, incluyendo tres de Barkley y tres de Hurts.

Será la décima revancha del Super Bowl y la quinta en un lapso de cinco años. Los ganadores de las cuatro revanchas dentro de cinco años fueron los equipos que ganaron el primer encuentro, incluyendo a los Chiefs sobre los 49ers la temporada pasada.

Barkley completó otra carrera de 60 yardas para un touchdown y anotó dos veces más mediante acarreos, terminando con 118 yardas. Su tercer touchdown de 60 yardas o más en dos semanas ocurrió en la primera jugada de Filadelfia desde la línea de golpeo. Ningún otro jugador tiene tres touchdowns de al menos 60 yardas en una carrera de playoffs.

"Siempre soñé con ello, pero el sueño no era solo llegar, era ganarlo", dijo Barkley sobre el Super Bowl.

Jugando con una rodilla lesionada, Hurts lanzó para 246 yardas y un touchdown, además de sus tres anotaciones por tierra.

"Qué tal nuestro quarterback", gritó el entrenador Nick Sirianni desde el escenario después de la presentación del trofeo George Halas. "Es un crack. Sabía que jugaría de esa manera. Lo sabía. No lo duden. Todo lo que hace es ganar."

Los 55 puntos que anotó Filadelfia es la mayor cantidad registrada por cualquier equipo en un Juego de Campeonato de Conferencia desde la fusión de 1970.

Los Eagles (17-3) apuntan a su segundo título del Super Bowl en cinco intentos. El mariscal de campo suplente Nick Foles los llevó a una victoria 41-33 sobre Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra hace siete años. Foles entregó el trofeo Halas al propietario Jeffrey Lurie.

"Vamos para ganarlo", dijo Lurie sobre volver al Super Bowl. Los Chiefs (17-2) tienen un récord de 4-2 en el juego por el título de la NFL y están haciendo su cuarta aparición en cinco años.

Los Chiefs (17-2) tienen marca de 4-2 en el Super Bowl y acuden por quinta aparición en seis años bajo la conducción del entrenador Andy Reid, quien se enfrentará nuevamente a su antiguo equipo.

Reid pasó sus primeras 14 temporadas en Filadelfia y ganó más juegos que cualquier otro entrenador en la historia de la franquicia. Pero los Eagles no pudieron ganarlo todo con Reid. Tuvieron un récord de 1-4 en el juego de campeonato de la NFC y perdieron ante los Patriots en el Super Bowl.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.