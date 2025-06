Pochettino descarta dejar la selección de Estados Unidos para regresar al Tottenham

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, cortó este sábado los rumores que le sitúan como candidato al banquillo del Tottenham tras la destitución de Ange Postecoglou.

"Uf, creo que desde que me fui en 2019, cada vez que está libre el puesto de entrenador en Tottenham mi nombre aparece en todas las listas. Y si miras los rumores, creo que somos como cien entrenadores en esa lista...", bromeó en inglés.

"No te preocupes por eso. Si algo pasara, por supuesto que lo verías, pero no podemos hablar de ese tipo de cosas (...) porque no es realista. Mira dónde estoy, dónde estamos, y la respuesta es muy clara", añadió.

Respecto al partido, el técnico sacó conclusiones positivas pese al resultado de un encuentro en el que EE.UU. no contó con jugadores muy importantes como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah.

"La actuación (del equipo) creo que fue buena. Creo que nos enfrentamos hoy a un equipo como Turquía, que es un muy buen equipo", dijo.

"Empezamos el partido muy bien, jugamos 20 minutos a un nivel alto. Hicimos cosas muy buenas, cosas muy positivas. Pero fue un impacto emocional cuando concedimos (...) dos goles y eso fue difícil de manejar para el equipo (...). La segunda mitad fue igualada. En general creo que podemos decir que quizás merecimos el empate", argumentó.

Con este 1-2 ante Turquía, el combinado que dirige Pochettino ha sufrido tres derrotas en sus últimos tres partidos.

Jack McGlynn adelantó a los estadounidenses con un zurdazo fantástico en el primer minuto de este duelo marcado por la lluvia y disputado en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de East Hartford (Connecticut, EE.UU.).

Pero Turquía le dio la vuelta al marcador todavía en la primera mitad con un gol en el 24 del madridista Arda Güler, con mucha fortuna y tras un terrible error de la defensa local, y con un tanto en el 27 de Kerem Aktürkoglu.

Su paso por Liga de Naciones

Este era el primer encuentro de EE.UU. tras fracasar en las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer torneo oficial con Pochettino al frente.

Estados Unidos había ganado las tres ediciones anteriores pero perdió por 0-1 en semifinales con Panamá y cedió por 2-1 ante Canadá por el tercer puesto.

Este amistoso ante Turquía es uno de los dos encuentros de preparación de EE.UU. para la Copa Oro, que comenzará el 14 de junio. El otro partido será el martes ante Suiza en el Geodis Park de Nashville (Tennessee, EE.UU.).

Pese a que no acudirá con sus mejores jugadores, la Copa Oro supone una cita clave para medir el nivel de EE.UU. de cara a su reto más importante: el Mundial de 2026, que organizará dentro de un año junto a México y Canadá. EFE