Ancelotti avisa sobre la solidez y buen juego de la selección paraguaya

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, advirtió este lunes que no será sencillo ganarle a Paraguay, un equipo "muy sólido y organizado" que "está jugando muy bien", además de contar con "individualidades importantes" en su plantel.

El técnico italiano destacó, en la rueda de prensa previa al encuentro en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, que la Albirroja ha jugado unos "muy buenos" partidos últimamente, como la victoria que logró, por 2-0, sobre Uruguay el pasado jueves.

No obstante, 'Carletto' considera que han tenido tiempo suficiente para preparar el duelo con los paraguayos y ve al equipo "fresco", por lo que tienen "todas las herramientas para hacerlo absolutamente bien mañana", recalcó.

"Paraguay está jugando muy bien, es un equipo muy sólido y no va a ser tan sencillo, pero la idea es jugar para que la gente esté contenta y tenga ganas de ayudar al equipo a jugar bien", manifestó.

No anuncio su onceno titular

Sin dar pistas sobre el once titular, el exentrenador del Real Madrid desveló que planteará un "partido intenso, con fútbol de ataque" para intentar lograr tres puntos que se les han escapado a Brasil en las dos últimas jornadas.

"Ojalá podamos ver la mejoría en el partido de mañana, que repito es un partido muy muy importante", enfatizó.

El partido contra Paraguay supondrá el estreno de Ancelotti en suelo brasileño como técnico de la Canarinha y coincidirá además con su 66 cumpleaños.

"No hay regalo mejor que ganar el partido de mañana", confesó.

En este contexto, expresó tener "mucha confianza" en que su trabajo al frente de la pentacampeona del mundo dará frutos con el tiempo necesario, pues tiene todo lo que necesita para ello.

Destacó entonces el ambiente "familiar", "limpio" y "eficiente" que hay en el vestuario, al que ve "muy motivado", y en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como entidad.

"Los jugadores se encuentran bien. Hay muy buena conexión con el cuerpo técnico y con todos los que trabajan aquí. Entonces, no digo que me quedo tranquilo, pero me quedo bastante tranquilo", dijo entre risas.

En otro momento de la rueda de prensa, Ancelotti pidió disculpas por todavía no entender perfectamente el portugués y necesitar traducción en algunas preguntas, aunque prometió que "aprenderá rápidamente" el idioma. EFE