Real Madrid golea a Salzburg y pasa a 8vos de final del Mundial de Clubes

Al tercer día resucitó Vinícius Jr., muy discreto en los dos primeros partidos del Mundial del Clubes, se lució este jueves con un tanto y una asistencia y el Real Madrid goleó por 0-3 al Salzburgo para citarse con la Juventus en los octavos de final.

Los blancos, esta noche de azul marino, cerraron la primera fase como primeros del grupo H con siete puntos (un empate y dos victorias) sin haber podido contar todavía con Kylian Mbappé, afectado por una gastroenteritis pero que ya está entrenando con normalidad.

El Madrid se medirá en octavos el próximo martes en Miami (EE.UU.) a una Juventus que fue segunda del grupo G tras estrellarse por 2-5 con el Manchester City.

Al ritmo de Vinícius y Bellingham

Había amenaza de tormenta en Filadelfia y, 20 minutos antes de empezar el partido, se cumplió el pronóstico con lluvia y rachas de viento que marcaron todo el encuentro en el Lincoln Financial Field, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Xabi Alonso sorprendió de inicio con tres centrales, una formación que utilizó habitualmente en el Bayer Leverkusen, incrustando a Aurélien Tchouaméni entre Antonio Rüdiger (reemplazo del sancionado Raúl Ausencio) a la derecha y Dean Huijsen a la izquierda.

El Salzburgo cedió el balón desde el primer minuto y los merengues, con una presión muy alta y facilidad para robar en zona de peligro, manejaron el encuentro sin problema.

Uno de los más inspirados del arranque fue Jude Bellingham. El británico se asoció con soltura por la banda derecha con Trent Alexander-Arnold y también inició la primera gran ocasión del Madrid dejando solo frente al portero a Vinícius, pero el tiro del brasileño en el minuto 19 lo sacó con una meritoria intervención Christian Zawieschitzky.

En el ecuador del partido cambió la dinámica. Tras un par de aproximaciones con cierto peligro, el Salzburgo ganó confianza y dio un paso adelante mientras el Madrid, con ciertas dudas atrás, parecía incómodo.

Pero los huecos que dejó atrás el Salzburgo le costaron muy caro.

Fran García arrebató un balón con los austriacos volcados y Bellingham se inventó un pase preciso y precioso para Vinícius, que a la carrera recortó a un contrario para cruzar perfectamente con la izquierda desde la frontal en el 40.

Le vino de maravilla ese gol al brasileño, que no había visto puerta en el torneo hasta ahora, que no marcaba con el Madrid desde el 16 de abril y que aún tuvo tiempo de otra joya antes del descanso.

'Vini' encontró otra vez el espacio a la espalda de la zaga rival y, con un exquisito taconazo que recordó al ilustre gesto de Guti para Karim Benzema en 2010, dejó solo para que Fede Valverde colocara el segundo a placer en el 48.

Con el resultado a favor y el pase en su mano, el Madrid salió con un punto menos de energía en la segunda mitad y el Salzburgo lo intentó animado por la entrada de un Adam Daghim con picante arriba.

No llegó el gol que habría dado emoción hasta el final pese a que el Madrid por momentos jugó con fuego, pero Thibaut Courtois tuvo que esforzarse en una intervención y Bellingham, omnipresente esta noche, sacó una pelota bajo los palos en un córner.

El Salzburgo arriesgó sin nada más que perder y dejó muchísimos espacios que el Madrid explotó al contraataque hasta que el canterano Gonzalo García firmó el 0-3 en el 84 con un estupendo remate picándola por encima del portero.

Muy aplaudido y coreado por los fans de Filadelfia, Luka Modric entró en el 66 y llegó asimismo el turno de un Rodrygo que volvió a ser suplente para Alonso. Jacobo Ramón y Brahim Díaz también tuvieron minutos para un Madrid que ya solo piensa en la Juventus.

- Ficha técnica:

0. Salzburgo: Christian Zawieschitzky; Stefan Lainer, Joane Gadou, Jacob Rasmussen, Frans Krätzig; Nene Dorgeles (Samson Baidoo, m.89), Soumaïla Diabaté (Yorbe Vertessen, m.73), Mamady Diambou (Adam Daghim, m.45), Oscar Gloukh; Edmund Baidoo (Karim Onisiwo, m.89) y Petar Ratkov (Maurits Kjaergaard, m.45).

Entrenador: Thomas Letsch.

3. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger (Jacobo Ramón, m.66), Dean Huijsen, Aurélien Tchouameni, Fran García; Fede Valverde (Dani Ceballos, m.74), Arda Güler (Luka Modric, m.66), Jude Bellingham (Brahim Díaz, m.82); Vinícius Jr. (Rodrygo, m.66) y Gonzalo García.

Entrenador: Xabi Alonso.

Goles: 0-1, m. 40: Vinícius Jr. 0-2, m.48: Federico Valverde. 0-3, m.84: Gonzalo García.

Árbitro: Dahane Beida (MAU). No sacó tarjetas.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo H del Mundial de Clubes jugado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante 64.811 espectadores.

Xabi valoró a Vinícius

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, destacó este jueves la actuación de Vinícius Jr. en el 0-3 al Salzburgo más allá de que marcara un gol y diera una asistencia.

"'Vini' ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse", enumeró en una rueda de prensa.

"Nos ha permitido jugar muy juntos tanto con balón como sin balón, sobre todo en la primera parte. Luego en ataque ha tenido más libertad en esa posición no tan abierto, más intermedio, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo García (...).

Estoy contento por 'Vini' porque marcar, dar asistencia y tener buenas sensaciones es importante para cada jugador. Creo que muchos jugadores se van con buen 'feeling' y yo también", añadió.

El Madrid goleó por 0-3 al Salzburgo, certificó su primer puesto del grupo H y se enfrentará en octavos de final a la Juventus.

Vinícius Jr. fue el MVP del partido marcando un golazo y dando una asistencia de tacón para Federico Valverde. El otro tanto lo firmó el canterano Gonzalo García.

Alonso empleó por primera vez el esquema de tres centrales y sostuvo que siempre ha estado en su cabeza "ser flexible con los sistemas".

"Creo que los jugadores ya tienen suficiente inteligencia y cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y cosas positivas sacamos", apuntó el vasco al subrayar que en la primera parte les dio "estabilidad, madurez, control del juego" y una buena salida desde atrás con capacidad para encontrar espacios intermedios.

Satisfecho por el partido ante el Salzburgo pero con cautela sobre el amplio margen de mejora de su equipo, Alonso advirtió sobre el peligro de la Juventus pese a que este jueves se estrellaran por 2-5 ante el Manchester City.

"Son un equipo 'top'. Para mí no importa que perdieran hoy: la Juve es la Juve. Total respeto", aseguró. EFE