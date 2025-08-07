El Bayern golea al Tottenham y Harry Kane cumple con la ley del ex

Harry Kane en un partido con el Bayern, la temporada pasada. ( ARCHIVO/ AP )

El Bayern de Múnich goleó este jueves al Tottenham (4-0) y se proclamó campeón de la duodécima edición de la Copa Telekom disputada en el Allianz Arena (Alemania) y consigue así su segunda victoria de la pretemporada 2025-26.

El equipo dirigido por el entrenador belga, Vincent Kompany, ganó por un amplio marcador de 4-0 al conjunto inglés vigente campeón la pasada temporada de la Liga Europa, con goles de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare.

Kane, de 32 años, que jugó en el Tottenham durante 14 temporadas, cumplió con la ley del ex y anotó el primer gol del encuentro tras un pase largo de Michael Olise.

El delantero inglés controló el balón en el área del Tottenham y lo colocó en la escuadra para poner el 1-0 en el minuto 12. Dos minutos después, el máximo goleador de la pasada temporada de la liga alemana, con 26 goles en 31 partidos, falló un penalti.

En la segunda mitad del encuentro, el Bayern siguió atacando con entusiasmo y sin perder la coordinación que había mostrado al principio, mientras que el equipo inglés apenas mostró impulso ofensivo.

Minutos finales

En el minuto 61, Kingsley Coman puso el segundo tanto en el marcador con un disparo con efecto imparable que entró por la escuadra.

En el minuto 67, Kompany hizo nueve cambios a la vez en su equipo, entre ellos entró el joven alemán Lennart Karl, quien sustituyó a Coman y marcó el tercer gol del equipo local con un disparo con efecto.

No sería la última conquista que sucedería en el partido: en el minuto 80, el talento del Campus, Jonah Kusi-Asare sirvió para anotó el último tanto que cerró marcador con 4-0.

El próximo martes, el conjunto bávaro disputará su próximo partido amistoso contra el Grasshopper Club Zúrich suizo.