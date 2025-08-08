El hispano-dominicano Mariano Díaz busca reivindicarse en el Alavés

Vista del futbolista hispano-dominicano Mariano Díaz, quien aceptó un contrato para las dos próximas temporadas con el Deportivo Alavés. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo jugador del Deportivo Alavés, Mariano Díaz, indicó en su presentación que quiere reivindicarse en el equipo vitoriano después de estar más de un año sin jugar por "causas extradeportivas", según explicaron desde el club este viernes.

El futbolista hispano-dominicano, que convenció a la entidad albiazul y a su entrenador, el argentino Eduardo Coudet, aceptó un contrato para las dos próximas temporadas y completa la terna de delanteros del 'Glorioso', junto con Asier Villalibre y Toni Martínez, aunque el director deportivo Sergio Fernández no descartó que pudiera haber alguna salida.

"Están a un gran nivel y puedo jugar con cualquiera de los dos", señaló el delantero de 32 años formado en las categorías inferiores del Real Madrid sobre sus nuevos compañeros, agradeció la acogida que tuvo por parte del vestuario y el cuerpo técnico y se mostró "muy contento".

La decisión

Reconoció que la amistad que mantiene con el director deportivo Sergio Fernández desde hace tiempo ayudó en la toma de decisiones.

"Ha influido bastante", expresó el también exfutbolista del Olympique de Lyon y del Sevilla, que a pesar de no haber competido en los últimos meses, lastrado por las lesiones, ha estado "trabajando y entrenando cada día" para poder demostrar lo que lleva dentro.

"Volver a la máxima competición era un objetivo. Quiero reivindicarme y hacer una gran campaña y ayudar al equipo con goles y experiencia", apuntó el internacional por la selección de República Dominicana.

"Quiero estar en el Alavés, estoy supercontento. Es una familia y siempre me habían hablado muy bien de este club", recalcó el futbolista, que llega a Vitoria "con mucha ilusión de poder hacer cosas muy buenas".

Sergio Fernández por su parte, se mostró "convencido" por su fichaje.

"Va a conseguir volver a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Con ese esfuerzo y dedicación vamos a volver a ver brillar a Mariano", aseguró el portavoz alavesista, consciente de que el jugador "tiene que recuperar una versión que mostró en su día".