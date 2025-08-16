Laporta: "Estábamos convencidos de que podríamos contar con Joan García y Rashford"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este sábado que en seno del club estaban "convencidos" de que podrían contar en el primer partido de LaLiga EA Sports con el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, inscritos en la competición horas antes del estreno en Son Moix ante el Mallorca.

"Hay que felicitar a Deco por el buen trabajo que está haciendo con todo este tema de las inscripciones, que no es sencillo. Estamos todos los clubes en una situación para la que se tendrán que buscar soluciones para hacerlo todo un poco más práctico", dijo Laporta.

Laporta ha remarcado que "hay que felicitar" al director deportivo Anderson Luis de Souza 'Deco' porque "ha trabajado muy bien" para inscribir a los dos fichajes a tiempo, y también ha destacado que el Barcelona se ha "entendido" con LaLiga para cumplir con "todos los requisitos fijados".

El presidente ha admitido que "estos procesos siempre se viven con cierta expectación" porque las normas del 'fair play' financiero son "bastante complicadas" y el Barça había "vuelto a salir del 1-1" tras renovar a varios futbolistas en los últimos meses.

"Nos habíamos excedido y contábamos con que tendríamos que trabajar para reducir este exceso. Se ha trabajado y se han logrado soluciones para firmar a dos jugadores nuevos. Seguimos trabajando porque faltan tres jugadores y confiamos en poderlos inscribir", ha añadido.

Laporta está contento con Flick

Laporta ha celebrado que en el club están "muy contentos con la plantilla", ha agradecido "el buen trabajo" del entrenador Hansi Flick y se ha mostrado convencido de que el Barcelona será "candidato a ganar todas las competiciones" en las que participe este curso.

"Solo gana uno y no será fácil. Tendremos que trabajar y luchar mucho. Esperamos que vengan los éxitos y el barcelonismo siga instalado en este momento dulce, de alegría. Creo que vamos a vivir momentos inolvidables este año", ha sentenciado. EFE

xsf/og