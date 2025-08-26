José Carlos Abreu es la nueva promesa de la Sedofútbol

José Carlos Abreu tendrá su primera experiencia con el plantel mayor de la selección dominicana de fútbol. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados para el partido de preparación contra Jordania, el próximo 9 de septiembre en el International Amman Stadium de la capital de ese país.

El entrenador Marcelo Neveleff convocó de nuevo a figuras destacadas del plantel como el defensa Junior Firpo (Real Betis, España), el arquero Xavier Valdez (Nashville SC, EE. UU.), Jean Carlos López (Cibao FC, RD), Peter González (Getafe CF, España) y Dorny Romero (Club Bolívar, Bolivia), entre otros.

Pero entre los 23 elegidos para enfrentar a una Jordania que ya está clasificada para su primera Copa Mundial emerge un nombre de un jugador de apenas 17 años, con un futuro prometedor.

Un ascenso meteórico

Se trata de José Carlos Abreu, que milita con los Delfines del Este de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), y quien ha ido escalando desde el fútbol base hasta el plantel mayor de la selección, mostrando gran versatilidad en su juego. Empezó a jugar al fútbol a los diez años de edad.

Desde que era un niño, empezó a mostrar cualidades en distintas facetas del juego que no eran del común de sus contemporáneos.

Abreu es un defensa que puede jugar como central izquierdo, lateral izquierdo o en la posición cinco (medicompista defensivo/volante de contención).

Su ascenso en las selecciones nacionales infantiles y juveniles ha sido sostenido desde que la joven promesa empezó a ser parte de las convocatorias, cuando tenía 14 años.

Ha sido parte de los equipos de República Dominicana en competiciones internacionales sub-14, sub-15 y sub-17. Su más reciente defensa de los colores patrios fue en el premundial sub-17 celebrado en Panamá con miras al mundial de la categoría en Qatar.

Abreu, que se formó en la Escuela Bauger FC, debutó en la LDF en el triunfo de su club 2-1 sobre Moca FC, el pasado sábado.