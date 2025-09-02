Peter González pasa del Getafe al Valladolid

Peter Federico González, al momento de ser presentado por el Valladolid. ( FUENTE EXTERNA. )

El lateral izquierdo dominicano Peter Federico González fue fichado por el Real Valladolid, en un movimiento que asegura en principio más tiempo de juego para el futbolista criollo.

La institución blanquivioleta anunció la adquisición del jugador de 23 años, luego de que fuera cedido por su club, el Getafe FC.

El Valladolid, que ahora mismo marcha tercero en la segunda división de España, podría ejercer una opción por el jugador quisqueyano, por un valor de entre dos y tres millones de euros.

En primera división con el Getafe en la actual temporada, Peter Federico González estuvo en el banco y no fue utilizado como sustituto en ninguno de los tres partidos que ha disputado el equipo, y con el que tiene récord de 2-1, con seis puntos, ocupando el sexto lugar de la tabla.

Recorrido profesional

González marcó ante México, el primer gol en la historia de República Dominicana en el debut del país en la pasada edición de la Copa Oro, el torneo de selecciones nacionales más importante de la zona de Centroamérica y el Caribe.

Esa conquista ante los Aztecas le valió elogios, no solo de la crítica mexicana sino internacional, ya que destacaron como en semejante escenario (primer partido del calendario de la Copa Oro 2025), el joven dominicano se desplazó con gran naturalidad y superando con facilidad las marcas de sus rivales.

Peter González ha sido internacional en 10 partidos para República Dominicana y ha jugado 39 encuentros en total como futbolista profesional y 162 en toda su carrera contando los juegos como amateur, en los que ha conseguido 16 goles y ha otorgado 18 pases para anotación.

González es producto de la cantera del Real Madrid, con quienes estuvo hasta la temporada 2023/2024. Luego de ese período, el equipo merengue lo cedió al Valencia CF.

Tanto con el Getafe CF(467 minutos, equipo al que fue vendido) y el Valencia CF (646), González ha disfrutado de un breve tiempo de juego en el que ha podido mostrar su rapidez y explosividad por la banda izquierda, con instinto de gol y capacidad para regatear.