El Elche cede al extremo dominicano Rafa Núñez al Eldense

El Elche ha cedido hasta el final de la temporada al extremo dominicano Rafa Núñez al Deportivo Eldense, conjunto que compite en el grupo 2 de Primera RFEF (tercera categoría) española de fútbol.

El extremo ya estuvo cedido en la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagena, equipo con el que descendió a Primera RFEF.

El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche en la temporada 2023-24.

En total, ha disputado 28 partidos en Segunda División, en los que ha sumado dos goles y una asistencia.

