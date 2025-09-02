×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rafa Núñez
Rafa Núñez

El Elche cede al extremo dominicano Rafa Núñez al Eldense

El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche en la temporada 2023-24

    Expandir imagen
    El Elche cede al extremo dominicano Rafa Núñez al Eldense
    El futbolista Rafa Núñez. (FUENTE EXTERNA)

    El Elche ha cedido hasta el final de la temporada al extremo dominicano Rafa Núñez al Deportivo Eldense, conjunto que compite en el grupo 2 de Primera RFEF (tercera categoría) española de fútbol.

    El extremo ya estuvo cedido en la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagena, equipo con el que descendió a Primera RFEF.

    El atacante, de 23 años e internacional con República Dominicana, debutó en LaLiga Hypermotion con el Elche en la temporada 2023-24.

    • En total, ha disputado 28 partidos en Segunda División, en los que ha sumado dos goles y una asistencia
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 