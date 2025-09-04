Messi cumple con su leyenda y Argentina golea a una Venezuela se aferra al repechaje

Lionel Messi de Argentina patea el balón este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina. ( EFE/ADAN GONZÁLEZ )

Lionel Messi, el indiscutible astro argentino, le cumplió a Argentina y agrandó todavía más su leyenda con un doblete que le regaló la victoria a la Albiceleste frente a una Venezuela sin opciones, que todavía se aferra al repechaje en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

No podía ser de otra manera. Frente a las 85.000 personas que colmaron el Estadio Monumental de Buenos Aires para arropar a Messi en su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

Julián Álvarez asistió al capitán con galantería, quien no dudó en rematar con precisión para marcar el tanto de la victoria en el minuto 39.

Argentina concretó la victoria con el tanto de Lautaro Martínez en el minuto 75 y el segundo de Messi en el 80, sumando 38 puntos para la Albiceleste que se consolida como líder indiscutible.

El conjunto venezolano, que se queda con 18 puntos, tuvo a su mejor jugador en el arquero Rafael Romo, que contuvo una goleada todavía más contundente de la Albiceleste.

Venezuela se jugará el cupo del repechaje en la última fecha de las eliminatorias, que disputará el próximo martes 9 de septiembre como local contra Colombia, y en la que le valdrá que Bolivia, que la persigue a un punto de distancia, pierda su encuentro contra Brasil.

Colombia supera a Bolivia

Con goles del capitán James Rodríguez, de Jhon Córdoba y de Juan Fernando Quintero, Colombia se clasificó al Mundial 2026 al vencer a Bolivia por 3-0 este jueves en Barranquilla en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que será juez este martes de Venezuela en la última fecha, es quinto con 25 puntos y estará por séptima vez en una Copa del Mundo, mientras que la Verde es octava con 17 enteros y deberá vencer a Brasil en casa el día 9 y esperar que la Vinotinto pierda o empate ante Colombia para jugar la repesca.

La selección colombiana ha jugado seis mundiales. Estuvo en las ediciones de Chile'62, Italia'90, Estados Unidos'94, Francia'98, Brasil 2014, donde tuvo su mejor desempeño al llegar a cuartos de final, y en el de Rusia 2018.