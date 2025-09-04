Inseguridad en Haití lleva a Curazao su duelo de eliminatorias mundialistas ante Honduras

El Estadio Ergilio Hato también conocido como Centro Deportivo de Curazao Ergilio Hato es un recinto deportivo de usos múltiples ubicado en Willemstad, la capital de Curazao una dependencia de los Países Bajos en las Antillas Menores. ( FUENTE EXTERNA )

Las selecciones de Haití y Honduras iniciarán el viernes el camino en busca del boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos países, junto con Costa Rica y Nicaragua, integran el grupo C de las eliminatorias de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Debido a la inseguridad por la situación política y social que vive Haití, el partido contra Honduras se jugará en Curazao, en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores.

Haitianos y hondureños llegan a su primer duelo reforzados con algunos de sus mejores futbolistas que juegan en el exterior.

Los 'catrachos', dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, llegaron el miércoles a Curazao con el objetivo de sumar los primeros tres puntos ante un rival que "en los últimos tiempos ha crecido mucho", dijo a periodistas el centrocampista Edwin Rodríguez.

"Es una eliminatoria que comienza con muchos sueños, con muchos deseos por parte de nosotros", enfatizó Rodríguez antes del viaje a Curazao.

Entre los 'legionarios' de Honduras figuran Anthony 'Choco' Lozano, quien juega con el Santos Laguna mexicano, y Luis Palma, del Lech Poznan polaco.

El equipo de Haití cuenta con internacionales como Martin Expérience que juega con el Nancy francés, y Frantzdy Pierrot, del AEK Atenas griego.

Después del partido contra Haití la selección de Honduras regresará a Tegucigalpa a preparar el juego contra Nicaragua, el próximo martes.

El país que finalice en el primer lugar se clasificará directamente al Mundial 2026; el segundo irá a la repesca.

- Alineaciones probables

Haití: Johnny Placide; Carlens Arcus; Martin Expérience, Nancy Markhus, Jean-Kévin Duverne; Leverton Pierre, Christopher Attys, Danley Jean Jacques, Théo Michel; Frantzdy Pierrot y Fabrice-Jean Picault. Entrenador: Sébastien Migné (FRA).

Honduras: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Getsel Montes, Marcelos Santos, Andy Nájar; Deybi Flores, Edwin Álvarez, David Ruiz, Luis Palma; Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador: Reinaldo Rueda (COL).

Árbitro: Pierre-Luc Lauziere, de Canadá.

Estadio: Ergilio Hato en Willemstad, de Curazao.

Hora: 20.00 local (00.00 GMT). EFE