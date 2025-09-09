×
Mundial 2026
Mundial 2026

Chile queda última y Uruguay se afirma en el cuarto lugar de las eliminatorias

La de 2026 será la decimoquinta Copa del Mundo para la selección uruguaya

    Fabián Hormazábal de Chile (i) disputa el balón con Brian Rodríguez de Uruguay este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 (EFE)

    Las selecciones de Chile y Uruguay firmaron este martes un 0-0 en el estadio Nacional de Santiago en un partido en el que La Roja no pudo cumplir el cometido de salir del último lugar de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026

    La visitante se acomodó en el cuarto lugar, en la jornada de clausura

    Chile sotanero

    El haber ganado apenas el 20,3 % de los puntos en disputa (54) refleja el por qué los chilenos, hoy dirigidos por Nicolás Córdova, culminaron tras la fecha 18 en el sótano del camino hacia la cita de Estados Unidos, México y Canadá con 11 unidades

    Por su parte, Uruguay, que de la mano del argentino Marcelo Bielsa ya había certificado su presencia en tierras norteamericanas el pasado jueves tras ganarle por 3-0 a Perú en Montevideo, capturó 28 enteros, por lo que su rendimiento fue del 51,8 %. 

    • La de 2026 será la decimoquinta Copa del Mundo para La Celeste, mientras que para los de la estrella solitaria será la tercera seguida a la que no asisten desde Brasil 2014. EFE

