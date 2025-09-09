Colombia deja a Venezuela sin repesca para el Mundial 2026

Cristian Cásseres Jr. (d) de Venezuela saluda a Johan Mojica (i) de Colombia este martes, al final de un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Venezuela y Colombia en el estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Venezuela dependía de sí misma para disputar la repesca al Mundial de 2026 y falló al perder este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil.

En el Estadio Monumental de Maturín, con un colombiano Luis Suárez inmenso que anotó un póquer, la Vinotinto pasó de la felicidad a la decepción. Se adelantó a los 3 minutos con Telasco Segovia que sacó un remate que venció a Kevin Mier.

Luego igualó Yerry Mina de cabeza tras tiro de esquina de James y Josef Martínez hizo el 2-1 tras un error grosero de Mier.

Hasta ese momento Venezuela se aseguraba la repesca pero el Lucho Suárez colombiano tenía otros planes. En un lapso de 25 minutos le convirtió cuatro goles y aguó la fiesta que acabó en decepción al conocer que en El Alto, a 4.521,8 kilómetros de Maturín, Bolivia derrotaba por 1-0 a Brasil.

El resultado deja fuera a la Vinotinto

Después, Salomón Rondón anotó el tercero a los 76 y Jhon Córdoba, dos minutos después, marcó el sexto de Colombia que sepultó cualquier aspiración de empate de la Vinotinto que acabó octava con 18 puntos. EFE

