Ecuador vence a Argentina y se asegura el segundo puesto de las eliminatorias

Willian Pacho de Ecuador celebra este martes, al final del partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil (Ecuador). ( EFE/ JONATHAN MIRANDA VANEGAS )

La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

El único gol del encuentro lo marcó de penalti en el minuto 13 añadido al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.

Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo la Albiceleste perdió a Nicolás Otamendi por una violenta intracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.

Argentina terminó primero

Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %.

Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %. EFE

dep/gbf/hbr