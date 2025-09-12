Las boletas para el Mundial de 2026 salen a la venta entre US$60 y US$6,730

La final de la Copa del Mundo 2026 será en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

FIFA hizo oficial el cronograma de venta de entradas para el próximo Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El proceso para adquirir los tickets comenzó el miércoles 10 de septiembre y constará de varios pasos.

La comercialización de las entradas será en fases y miércoles 10 de septiembre inició el periodo de solicitud. Una vez inscritos, los fanáticos entrarán en la etapa de selección aleatoria.

La máxima entidad del fútbol internacional aconseja a los interesados a ingresar a FIFA.com/tickets para adelantar un paso y crear el ´FIFA ID´, un proceso indispensable para luego concretar cualquier tipo de adquisición.

El sorteo preferente de Visa está sujeto a las Reglas Oficiales del sorteo preferente de Visa disponible en FIFA.com/tickets. Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para registrarse ni para resultar ganador.

En el momento en la que los aficionados se registren para el sorteo preferente de Visa no afecta las probabilidades de quedar seleccionados. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad).

El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.

La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo —el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo para llevarse el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26™ — alcanzarán hasta los 6,730 USD.

Ante la gran demanda prevista, los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™ están a la venta en distintas fases. El sorteo preferente de Visa marca el inicio de este proceso. En los próximos meses se abrirán nuevas fases de venta de boletos para que todos los apasionados por el fútbol tengan la oportunidad de formar parte de este histórico torneo. Quienes no puedan participar en el sorteo preferente de Visa, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta.

Las etapas

Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de 2025 y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026:

2.ª fase: sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

3.ª fase: sorteo por selección aleatoria que iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

El Mundial de Selecciones comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y finalizará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, sede que también albergó PSG – Chelsea en la edición de Clubes.

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 Selecciones y se disputarán un total de 104 partidos en tres países. Se espera una concurrencia mayor a seis millones de aficionados.

Una vez que los fanáticos habiliten su FIFA ID pasarán a estar aptos para intentar comprar en cada una de las fases en las que se venderán las entradas.

Las fechas de cada una de las etapas de venta se darán a conocer en los próximos meses.

Recién en diciembre, luego del sorteo, se conocerán los calendarios y el recorrido de cada una de las Selecciones nacionales para la fase de grupos y 16vos, en caso de clasificar.