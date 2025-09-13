Valverde y Mastantuono, suplentes tras ir con sus selecciones en las fechas FIFA

El uruguayo Federico Valverde y el argentino Franco Mastantuono parten en el banquillo en el partido que desde las 14:15 horas GMT jugará el Real Madrid en el Reale Arena, contra la Real Sociedad.

Ambos acudieron con sus selecciones a las dos últimas fechas de las eliminatorias del Mundial 2026, por lo que el técnico Xabi Alonso ha decidido darles descanso en la cuarta jornada de la Liga española.

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, mientras ha sorprendido con un once con varias novedades en la visita del Real Madrid. Luka Sucic es baja de última hora en la convocatoria por gripe, y Mikel Goti debutará como titular en la Primera División.

Además, el portugués Gonzalo Guedes es titular por delante de un tocado Take Kubo y Elustondo sienta a Jon Mikel Aramburu.

Por su parte, Xabi Alonso ha dado entrada a Brahim Díaz y Dani Ceballos en detrimento de Valverde y Mastantuono. Dani Carvajal adelanta a Alexander Arnold en el lateral derecho.

Onces confirmados:

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Marín, Goti; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Güler; Brahim, Vinicius y Mbappé. EFE

