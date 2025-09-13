Odegaard se lesiona antes de visitar al Athletic Club

Martin Odegaard, capitán del Arsenal, se lesionó este sábado en el partido de Premier League contra el Nottingham Forest y peligra su presencia este martes contra el Athletic Club de Bilbao.

El centrocampista noruego, que ya estuvo lesionado en el hombro en el segundo partido de liga contra el Leeds United, se llevó un golpe en el costado a los pocos minutos de partido y tuvo que ser sustituido por Ethan Nwaneri.

Odegaard se une a una enfermería del Arsenal en la que ya están Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesús y Christian Norgaard. No se espera que ninguno de ellos llegue al debut en Champions League contra los bilbaínos.

La baja de Odegaard representa un duro golpe para Mikel Arteta, que considera al noruego una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.

Su capacidad para generar juego entre líneas y aportar liderazgo dentro y fuera del campo ha sido fundamental en el buen arranque de temporada de los "Gunners", que ahora deberán buscar alternativas para mantener el ritmo competitivo.

La presencia de jóvenes como Ethan Nwaneri, quien ingresó en lugar de Odegaard, podría convertirse en una oportunidad para que los canteranos tomen protagonismo en momentos de alta exigencia. Sin embargo, la falta de experiencia en un escenario europeo como la Champions League supone un desafío que el cuerpo técnico deberá manejar con cautela.

Será evaluado

Mientras tanto, el cuerpo médico del Arsenal evaluará a contrarreloj la evolución de Odegaard y del resto de los lesionados, conscientes de que una ausencia prolongada del capitán podría afectar no solo el duelo frente al Athletic Club, sino también los compromisos ligueros que se avecinan en un calendario cargado de partidos decisivos.