Dorny Romero, primer dominicano en marcar goles en las copas más importantes del continente

El delantero dominicano Dorny Romero, conquistó otro logro inédito para un futbolista criollo, muy especialmente cuando se trata de torneos internacionales.

El oriundo del Seibo es el único quisqueyano que ha marcado al menos un gol en las dos competiciones de clubes más importantes del continente: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Al convertir un penal al cierre del empate de su equipo el Bolivar (Bolivia) contra el Atlético Mineiro (Brasil), por los cuartos de final de la Copa Sudamericana esta semana, Romero se estrenó con un gol en esa competencia.

Según reportes de las incidencias del partido, con su equipo abajo 2-1, Romero le exigió a sus compañeros patear un penal, lo que convirtió en gol en el minuto 87.

Antes, en la Copa Libertadores, con el club Always Ready (Bolivia), le marcó dos tantos al Sporting Cristal (Perú), el 20 de febrero de 2024.

Desde que inició con el Cibao FC en 2018, Romero ha accionado para cinco clubes: Venados FC (México), Real Santa Cruz (Bolivia), FC Aktobe ( Kazajistán), Always Ready y el Bolivar.

Récord de goles

Dorny Romero posee la marca de más goles con la selección nacional, con 26 conquistas en 42 partidos. Seis de esos goles han sido por eliminatorias mundialistas.

El experimentado periodista deportivo boliviano Ramiro Siles dijo a Diario Libre que Romero es "hábil, rápido, desequilibrante y goleador".

Siles opina que Romero es un gran aporte, aún entrando como suplente.

Sin embargo, el destacado analista indica que Romeo no necesariamente encaja en los esquemas ofensivos del dirigente de su equipo.

¨El problema de Dorny Romero es su falta de titularidad. Al ser continuamente suplente no ha logrado lucir en Bolívar como lo hacía en su anterior club Always Ready, donde tenía un puesto asegurado y era constante figura¨, dijo.

¨Su suplencia no tiene que ver ni con una falta de calidad futbolística ni con algún bajón de rendimiento, simplemente que el técnico Flavio Robatto maneja otro estilo de juego y tiene otras prioridades para el ataque¨, señaló.

Sobre su último gol en la Copa Sudamericana, Siles puntualizó: ¨La frialdad y certeza que tuvo al ejecutar un penal clave, es para destacar.