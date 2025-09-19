×
Barcelona
El equipo azulgrana se entrena en Newcastle antes de regresar a Barcelona

Los futbolistas que no partieron de inicio en St James´ Park se ejercitaron en la ciudad deportiva del club inglés

    Barcelona debutó en la UEFA Champions League ante el Newcastle (FUENTE EXTERNA)

    Tras su debut con victoria en la Liga de Campeones ante el Newcastle (1-2), el primer equipo del Barcelona ha completado este viernes en la ciudad inglesa una sesión dividida en dos grupos antes de regresar a la capital catalana, según ha informado la entidad azulgrana.

    Por un lado los titulares, entre ellos el atacante inglés Marcus Rashford, autor del doblete que otorgó los tres primeros puntos europeos al conjunto de Hansi Flick, permanecieron en el hotel de concentración para realizar una sesión de activación.

    En paralelo, los futbolistas que no partieron de inicio en St James´ Park se ejercitaron en la ciudad deportiva del club inglés, donde llevaron a cabo un entrenamiento completo.

    • Con este plan de trabajo, el Barça prepara ya el duelo liguero de este domingo frente al Getafe (21:00 CET), que se disputará en el Estadio Johan Cruyff. EFE 

