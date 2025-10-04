El Marsella golea y presiona al PSG

El Olympique de Marsella celebra un gol en su partido del fin de semana ( FUENTE EXTERNA )

El Marsella impuso este sábado la lógica en su visita al Metz, derrotó por 0-3 al último de la clasificación e intensificó su presión sobre el París Saint Germain.

Alcanzó en puntos al PSG y lo supera en la tabla a la espera de su duelo dominical en Lille.

El brasileño Igor Paixao abrió el marcador en el minuto 51 para premiar el dominio del Marsella.

Fueron superiores

Lucieron muy superiores a su oponente en el control del encuentro, pero sin las ocasiones ni el ritmo necesario para desbordarlo del todo en el primer tiempo del choque.

Ya después amplió la diferencia, con el 0-2 de Matthew O´Riley y el 0-3 de Amine Gouiri, para sumar 15 puntos, los mismos que el París Saint Germain y el Lyon, aunque ambos con un partido menos jugado. EFE