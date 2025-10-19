Ministra Faride Raful asume "Fútbol Callejero 3x3" impulsado por la Policía Nacional en Capotillo

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, mientras realizaba el saque de honor en la inauguración del torneo de Fútbol Callejero Infantil 3x3 Interbarrial en Capotillo. ( FUENTE EXTERNA. )

La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó este sábado en Capotillo el lanzamiento del proyecto "Fútbol Callejero 3x3", una iniciativa orientada a niños y adolescentes de sectores vulnerables próximos a los ríos Ozama e Isabela, impulsada por la Policía Nacional con apoyo de entidades deportivas y religiosas.

Durante su intervención, la Ministra elogió la iniciativa presentada por el general Jacobo Mateo Moquete, destacando su valor como herramienta de prevención social. Asimismo, dispuso que el proyecto sea replicado en otros barrios de la capital junto al Ministerio de Interior y Policía.

En la apertura del evento, donde participan 12 equipos masculinos y 4 femeninos, contó con la presencia de los principales representantes del fútbol dominicano.

Estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional, Jorge Domínguez, y su vicepresidenta, Janet Rivera, así como el director de desarrollo de la Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFÚTBOL), Carlos Ramírez, en representación de la institución.

Desarrollo del acto

La actividad inició con la bendición de sacerdotes de las parroquias de Cristo Rey, Villa Juana, La Zurza, Las Cañitas y Gualey, quienes acompañaron el acto y compartieron con los jóvenes participantes.

El Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de la Policía Nacional, fue representado por Mateo Moquete quien, al hacer uso de la palabra, resaltó el apoyo del director de la uniformada desde el inicio del proyecto.

El Fútbol Callejero 3x3 es una modalidad internacional adaptada a espacios reducidos, que promueve la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo entre niños y adolescentes de zonas urbanas.