×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
F1
F1

Norris se emplea a fondo y domina la tercera práctica del GP de México

Hamilton y Russell terminaron detrás de Lando Norris en la tercera práctica

    Expandir imagen
    Norris se emplea a fondo y domina la tercera práctica del GP de México
    Lando Norris llega a la zona de pits en la tercera práctica del Gran Premio de México. (YURI CORTEZ/AFP)

    El piloto británico Lando Norris, de McLaren, registró el sábado el mejor tiempo de una estimulante tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, por delante de sus compatriotas Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.

    En la última sesión antes de la clasificación para la carrera del domingo, Norris dio 22 vueltas al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y en la más rápida cronometró 1:16.633 minutos.

    Por su lado, Hamilton, siete veces campeón del mundo, paró el reloj 0.345 segundos después a bordo de su Cavallino Rampante.

    Russell, el mejor de las dos flechas plateadas, fue tercero a poco más de medio segundo (+.512).

    El otro corredor de la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc, fue cuarto, por encima en +0.566 segundos.

    El australiano Oscar Piastri, volante de McLaren y actual líder del campeonato mundial de pilotos, terminó quinto con un tiempo de 1:17.232 (+0.599).

    El tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, fue sexto (+0.609) en medio de su cacería literal y psicológica para arrebatarles el título de pilotos a los McLaren.

    En la parte baja de la sesión se ubicó el argentino Franco Colapinto, quien quedó decimonoveno y penúltimo (+1.948) a bordo de su monoplaza Alpine.

    La clasificación para el Gran Premio se llevará a cabo a partir de las 15H00 locales (21H00 GMT) del sábado.

    RELACIONADAS

    Piastri llega a la carrera de la Ciudad de México, vigésima fecha (de 24) del serial, como líder del campeonato con 346 puntos, seguido por su coequipero Norris (332) y por Verstappen (306).

    -- Resultados de la tercera tanda de ensayos libres:

    Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:16.633

    Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.978

    George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.145

    Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.199

    Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:17.232

    Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:17.242

    Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:17.253

    Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.396

    Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:17.415

    Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:17.526

    Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.552

    Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:17.574

    Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:17.598

    Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:17.664

    Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.801

    Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:17.994

    Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.046

    Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:18.412

    Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:18.581

    Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.611

    ./bds/str/raa/

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 