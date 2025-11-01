Con Doblete de Mbappé, el Real Madrid vence 4-0 al Valencia y se entroniza en La Liga

El defensa español del Valencia, César Tárrega (nº 05), intenta sacarle el balón al delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (nº 10), durante el partido de Liga entre el Real Madrid CF y el Valencia CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 1 de noviembre de 2025. ( FOTO DE OSCAR DEL POZO / AFP )

El Real Madrid logró, con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, su triunfo más plácido de la temporada en LaLiga, 4-0 al Valencia, y aumentó la presión sobre el Barcelona, que se enfrenta al Elche con una desventaja de ocho puntos.

Antes de visitar al Liverpool en la Liga de Campeones, el equipo de Xabi Alonso solventó el partido de la undécima jornada de LaLiga en el primer acto.

Mbappé enlazó ocho jornadas consecutivas marcando, autor de un doblete con un penalti (minuto 19) y un tanto en la sexta asistencia que recibe de Arda Güler (minuto 31).

Tras fallar un penalti Vinícius Jr, que fue titular y en esta ocasión aceptó sin queja el cambio de Xabi Alonso tras lo ocurrido en el clásico, Jude Bellingham firmaba el tercero al borde del descanso. El partido decayó en el segundo acto.

Thibaut Courtois sacó de puños el único disparo a puerta del Valencia, de Almeida, y Carreras cerró en el minuto 82 la goleada con un zurdazo a la escuadra.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (número 10), celebra su segundo gol durante el partido de Liga entre el Real Madrid CF y el Valencia CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 1 de noviembre de 2025.

Deslumbrado con Mbappé

El uruguayo Fede Valverde, capitán del Real Madrid ante el Valencia, celebró el momento goleador de Kylian Mbappé, de quien dijo que está "espectacular" y que "lo va a conseguir todo".

"Está espectacular, disfrutando. Tenemos que sacarle el mayor fruto posible para que siga disfrutando, marcando goles para el Real Madrid, para él y para que siga sumando en su historia en ese pequeño camino que recién comenzó aquí. Le queda todavía muchísimo por lograr y lo va a conseguir porque tiene todas las condiciones. Es de los mejores del mundo y nosotros le apoyamos y le damos la mayor cantidad de balones posibles", aseguró.

Valverde celebró la imagen del primer acto, con un 3-0 al descanso, pero fue crítico con la relajación del segundo.

"Hicimos una primera parte espectacular, obviamente con un 3-0 lo normal es que te relajes aunque siempre hay que seguir mejorando, minimizar errores que tenemos en el partido y seguir presionando. Creo que la segunda parte nos vinimos un poco abajo pero fue por el resultado. Con tanta ventaja te relajas y permite al rival crear ocasiones", dijo en Real Madrid TV.