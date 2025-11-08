Corea del Norte revalida título mundial sub 17 femenino conquistado en RD, al ganar la edición 2025

Las jugadoras de Corea del Norte celebran con el trofeo tras ganar la final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024 contra España en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo el 3 de noviembre de 2024. ( NELSON PULIDO / AFP )

La selección femenina sub-17 de Corea del Norte ganó su segundo Mundial consecutivo de la categoría tras superar con una victoria contundente a los Países Bajos, derrotada 3-0 tras una primera parte excelsa de su rival, en partido celebrado en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, Marruecos.

El dominio de Corea del Norte en las categorías inferiores del fútbol femenino mundial empieza a ser una realidad.

Si el año pasado en República Dominicana superó en la final a España desde la tanda de penaltis, en esta ocasión no tuvo la necesidad de llegar tan lejos y le bastaron 45 minutos para llevarse la victoria y sumar su cuarto título de la historia.

Países Bajos no fue rival desde el pitido inicial. En apenas un cuarto de hora, ya iba por detrás en el duelo con un tanto de Kim Wom-Sim, que abrió el marcador con un cabezazo a bocajarro ante una defensa timorata que permitió rematar a la jugadora coreana sin oposición.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/960x0-49cf44a8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/960x0-49cf44a8.jpg Equipo norcoreano al momento de subir al podio y proclamarde campeonas en el Estadio Félix Sánchez, el 3 de noviembre de 2024. (FUENTE EXTERNA.)





Apenas cuatro minutos después, Corea del Norte alargó su ventaja. En esta ocasión, fue Pak Rye-Yong quien, prácticamente a puerta vacía, y después de una asistencia de Ri-Kyong-Im desde la banda izquierda, celebró el segundo tanto para su país.

Último Gol

Países Bajos, hundida, no pudo frenar el huracán de la selección coreana, y se llevó su último chasco tras un error garrafal de la guardameta Groothoff, que en un despeje mandó la pelota contra el pie derecho de Ri Ui-Gyong, que prácticamente sin querer cerró la cuenta de su equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/afp2024110436lh278v1midresfblu17wc2024womenprkesp-2548d650.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/afp2024110436lh278v1midresfblu17wc2024womenprkesp-2548d650.jpg Las jugadoras de Corea del Norte celebran tras ganar la tanda de penaltis en la final del Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA 2024 entre Corea del Norte y España, disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo el 3 de noviembre de 2024. (NELSON PULIDO / AFP)

En el segundo tiempo, Corea del Norte levantó el pie del acelerador y no tuvo problemas para mantener una renta imposible de levantar para los Países Bajos, que no tuvo más remedio que hincar la rodilla y rendirse ante las dominadoras del fútbol mundial en la categoría sub-17.

Con este nuevo logro, se consolida la tendencia de que en el panorama global del fútbol, países emergentes como Corea del Norte muestran como el deporte se desarrolla alcanzando nuevas fronteras.

