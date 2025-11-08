×
El momento en el que el venezolano Aramburu recibe un cabezazo y sufre trauma craneoencefálico

Recibió una patada de John Donald en el tiempo de descuento y tuvo que ser sustituido

    El momento en el que el venezolano Aramburu recibe un cabezazo y sufre trauma craneoencefálico
    El centrocampista defensa de la Real Sociedad, Jon Aramburu, atendido por sus compañeros durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports. (EFE)

    La Real Sociedad ha confirmado este sábado que el futbolista venezolano Jon Mikel Aramburu sufre un traumatismo craneoencefálico y queda pendiente de evolución, tras el golpe recibido el viernes en Elche.

    El lateral internacional recibió una patada de John Donald en el tiempo de descuento y tuvo que ser sustituido por Elustondo. El de Caracas tenía una aparatosa brecha en la cabeza y el club ha confirmado que sufre un traumatismo craneoencefálico.

    El futbolista, tal y como indica el parte médico oficial, deberá permanecer en observación los próximos días, por lo que su presencia con Venezuela para este próximo parón está casi descartada.

    Jon Mikel Aramburu no cuajó su mejor partido en el Martínez Valero en el empate del conjunto donostiarra. Salió en la foto en el gol de Álvaro Rodríguez, y sufrió en defensa ante las internadas de Adriá Pedrosa y Rafa Mir.

    A pesar de ello, es uno de los indiscutibles de Sergio Francisco en la zaga realista y este curso solo se ha perdido el partido ante el F.C. Barcelona en Montjuic. En principio, su presencia dentro de dos semanas en El Sadar no corre peligro. 

