Barça femenino sigue intratable en Champions tras vencer al OH Leuven

Alexia Putellas marcó gol desde el punto de penal

    Expandir imagen
    Barça femenino sigue intratable en Champions tras vencer al OH Leuven
    Jugadores del Barcelona femenino en la UEFA Champions femenina. (DARREN STAPLES/AFP)

    <app-viewer-title></app-viewer-title>

    El FC Barcelona sigue intratable en la Champions femenina. Las vigentes subcampeonas de Europa derrotaron este miércoles 3-0 en casa al OH Leuven belga, sumando una tercera victoria holgada en otras tantas fechas de la máxima competición europea.

    Putellas marcó de penal

    El duelo en el estadio Johan Cruyff de la capital catalana comenzó a decantarse del lado de las azulgranas justo antes del descanso, cuando la capitana Alexia Putellas no falló desde el punto de penal (45+1').

    El gol de la dos veces Balón de Oro premiaba la superioridad de las culés en todos los aspectos del juego ante un conjunto belga que no había ninguno de sus dos partidos previos (empate y victoria).

    Pero una vez abierta la lata, los goles llegaron rápido para las de Pere Romeu.

    La defensora neerlandesa Kim Everaerts se marcó en propia puerta (56'), y poco después Irene Paredes (67') sentenció un choque que deja al Barça en lo más alto de la liga de grupo único, con 9 puntos, los mismos que el Lyon francés.

    También en partido disputado este miércoles, el vigente campeón Arsenal sufrió una nueva derrota, ante el Bayern en Múnich (3-2), a pesar del gol para las Gunners de una exbarcelonista, Mariona.

    Con sólo tres puntos de nueve posibles, las inglesas ocupan la décima posición.

    • El Atlético de Madrid recibe este miércoles a la Juventus, y el PSG visitará al Manchester United, ambos partidos a las 20H00 GMT.

    En el grupo único de 18 equipos, las cuatro primeras acceden directamente a cuartos, y ocho equipos, entre el 5º y el 12º se jugarán un play-off para acceder a esa ronda.

    iga/ag

