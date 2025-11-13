Expresidente de RFEF Luis Rubiales, atacado por su tío durante la presentación de su libro

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la presentación este jueves en Madrid del libro 'Matar a Rubiales', en el que repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España. ( EFE/KIKO HUESCA )

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado durante el acto de presentación de su libro 'Matar a Rubiales', que tiene lugar este jueves en Madrid, por un hombre que le tiró varios huevos y que, según han confirmado a EFE fuentes policiales, es su propio tío.

Al grito de "sinvergüenza", esta persona, identificada como Luis Rubén Rubiales y que según dichas fuentes es el hermano pequeño del padre del expresidente de la RFEF, irrumpió en el acto y lanzó tres huevos, dos de los cuales pudo esquivar y un tercero que le impactó en la espalda. El atacante fue reducido, sacado de la sala y posteriormente detenido, por lo que el evento continuó sin más incidentes.

Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual", destacó.

"Es un tío carnal mío, Luis Rubén sellama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creoque lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvana suceder estas cosas. Una pena", resumió el expresidente de la RFEF.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual.

Casi una hora después, en la última intervención de la presentación, una periodista le ha informado de que el agresor era un familiar suyo. Rubiales se ha mostrado en principio sorprendido, pero inmediatamente ha dicho que es una "pena" que tenga una familia "dividida". "Si los que están en la otra parte hacen esto, quiero estar en esta", ha añadido.

Entre medias, en la presentación del libro Matar a Rubiales, el exdirigente había hecho varias alusiones más al suceso. En una de ellas vinculó esa violencia a Podemos. Sin aportar ningún tipo de prueba, en referencia a su agresor dijo que "este tipo de gente respalda a ese tipo de políticos", tras mencionar a la exministra Irene Montero.

En el libro, Rubiales repasa su gestión al frente de la RFEF y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó en el momento de la celebración del título conseguido por España. Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual, una sentencia que él ha recurrido.

Según la reseña de la propia editorial, Rubiales se presenta en la obra como víctima "de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español y de una de las persecuciones injustas más duras y crueles de la democracia española".