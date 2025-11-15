Estados Unidos vence a Paraguay en amistoso

Momento de acción del partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay ( AFP )

Estados Unidos extendió llegó a cuatro partidos sin perder el sábado, al vencer 2-1 a Paraguay en un amistoso disputado en Chester, Pensilvania, con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Gio Reyna, que regresaba a la selección local por primera vez desde marzo, abrió el marcador a los 4 minutos, y Folarin Balogun sentenció a los 71.

"(Gio) anotó y estamos muy contentos con él, demostró los motivos por los que fue titular y debe seguir mejorando", dijo el entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino. Reina disputaba su primer partido como titular desde el 1 de julio del 2024 frente a Uruguay por la fase de grupos de la Copa América.

Paraguay igualó transitoriamente a los 8 minutos con gol de Alex Arce, tras asistencia de Miguel Almirón. La Albirroja volverá a disputar un Mundial en 2026 tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010.

Balogun, de 24 años y actual jugador del AS Mónaco, culminó una estupenda triangulación para darle la victoria al combinado local.

"Creo que tuvimos un gran partido, muy complicado", destacó Poch. "Siempre es bueno ganar pero lo más importante es la lucha y la forma, debemos darle crédito a los jugadores".

"Hablamos con los jugadores sobre cómo van sintiendo el fútbol que nosotros queremos", mencionó el DT del combinado norteamericano.

Un mundial de tres países

Estados Unidos será coorganizador del Mundial en junio y julio próximo junto a Canadá y México.

"Tenemos una atmósfera y un espíritu que necesitamos sentir de cara a la Copa del Mundo", agregó Pochettino.

En los descuentos se desató una pelea fuera del campo que derivó en tarjeta roja para el paraguayo Omar Alderete.

"Era difícil ver lo que estaba sucediendo, cuando llegué me caí al lado de la cámara y por suerte Gustavo Alfaro (el entrenador de Paraguay) me vio y me ayudó. No me gustan estas situaciones", explicó Pochettino.

Con este resultado, Estados Unidos logró su quinta victoria frente a Paraguay, con el que también registra dos derrotas y dos empates.

Ambas selecciones volverán a jugar el martes en la última fecha FIFA de 2025: Estados Unidos enfrentará a Uruguay en Tampa Bay, Florida, mientras que Paraguay se medirá con México en San Antonio, Texas.

