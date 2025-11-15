Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa

Inglaterra está en el Mundial de Fútbol y va en una eliminatoria perfecta ( FUENTE EXTERNA )

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido un cambio en la fase de clasificación para el Mundial y la Eurocopa porque se han vuelto muy "predecibles".

"Creo que es muy importante que se revise", aseguró Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa (FA, por su siglas en inglés).

"Nosotros formamos parte del grupo que lo está mirando. Tenemos que buscar formas de hacer el fútbol internacional mejor que nunca y hay una intención clara de hacerlo. La UEFA está mirándolo e Inglaterra es uno de los países que está ayudando a ver qué opciones hay", añadió el directivo.

Inglaterra está clasificado

Inglaterra se clasificó en octubre para el Mundial y está camino de hacer una fase de grupos perfecta. A falta de jugar contra Albania este domingo, los de Thomas Tuchel han ganado sus siete partidos, marcado veinte goles a favor y no han recibido ninguno.

Cualquier cambio a este formato se tendría que hacer ya de cara, como mínimo, al Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, porque la FA ya ha confirmado que la Eurocopa de 2028 seguirá el formato actual. EFE

