Haití y Curazao a las puertas del Mundial de Fútbol 2026

El centrocampista haitiano Jean-Ricner Bellegarde (#10) conduce el balón superando al delantero costarricense Carlos Mora (#22) durante el partido de clasificación de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa Rica y Haití en el Estadio Nacional de San José el 9 de septiembre de 2025. ( EZEQUIEL BECERRA/AFP )

Hoy, en lo que será la última jornada de las eliminatorias de la región de Centroamérica y el Caribe de la FIFA, (Concacaf), Haití y Curazao tienen la oportunidad de avanzar directo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La combinación que clasifica directo a Haití es una victoria suya sobre la ya eliminada Nicaragua en Willemstad (Curazao) y que Honduras empate o pierda esta noche ante Costa Rica. Esos resultados devolverían a los haitianos por segunda vez al certamen tras su debut en Alemania 1974.

En aquella ocasión, la FIFA le entregó a Haití la organización del Hexagonal de la Concacaf, y en condición de local quedó primero y con el único cupo.

Honduras marcha primero en el Grupo C de la actual eliminatoria con 8 puntos al igual que Haití, seguido de Costa Rica (6) y Nicaragua (4).

Curazoleños esperanzados

Mientras que en el Grupo B, Curazao, una isla habitada por 156 mil personas, busca convertirse en el país más pequeño en jugar un mundial desde que Islandia (334 mil) participó en Rusia 2018.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/afp202506232221404699v3midrescuracaovcanadagoldcup2025-ce6a9a43.jpg Juriën Gaari (#3 de Curazao) defiende un tiro de esquina en la primera mitad del partido contra Canadá, correspondiente a la fase de grupos (Grupo B) de la Copa Oro de la CONCACAF 2025, disputado en el Shell Energy Stadium el 21 de junio de 2025 en Houston, Texas. (TIM WARNER/GETTY IMAGES/AFP)

Para eso, los curazoleños (8 puntos) deben empatar o ganarle en Kingston a Jamaica, puntero del grupo con 9 tantos.

El Grupo A, es liderado por Panamá y Surinam.

En caso de que Haití y Curazao no logren clasificar hoy, aún ambos países caribeños tienen como última opción entrar como mejores segundos al repechaje internacional.

