Haití y Curazao a las puertas del Mundial de Fútbol 2026
Ambos países caribeños pueden hacer historia en la jornada de hoy en las eliminatorias de la Concacaf
Hoy, en lo que será la última jornada de las eliminatorias de la región de Centroamérica y el Caribe de la FIFA, (Concacaf), Haití y Curazao tienen la oportunidad de avanzar directo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.
La combinación que clasifica directo a Haití es una victoria suya sobre la ya eliminada Nicaragua en Willemstad (Curazao) y que Honduras empate o pierda esta noche ante Costa Rica. Esos resultados devolverían a los haitianos por segunda vez al certamen tras su debut en Alemania 1974.
En aquella ocasión, la FIFA le entregó a Haití la organización del Hexagonal de la Concacaf, y en condición de local quedó primero y con el único cupo.
Honduras marcha primero en el Grupo C de la actual eliminatoria con 8 puntos al igual que Haití, seguido de Costa Rica (6) y Nicaragua (4).
Curazoleños esperanzados
Mientras que en el Grupo B, Curazao, una isla habitada por 156 mil personas, busca convertirse en el país más pequeño en jugar un mundial desde que Islandia (334 mil) participó en Rusia 2018.
Para eso, los curazoleños (8 puntos) deben empatar o ganarle en Kingston a Jamaica, puntero del grupo con 9 tantos.
- El Grupo A, es liderado por Panamá y Surinam.
En caso de que Haití y Curazao no logren clasificar hoy, aún ambos países caribeños tienen como última opción entrar como mejores segundos al repechaje internacional.