×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Restan solo 16 plazas para completar las 48 selecciones que disputarán la próxima Copa del Mundo en 2026

    Expandir imagen
    Portugal y Noruega elevan a 32 el número de selecciones clasificadas para el Mundial 2026
    El delantero portugués Cristiano Ronaldo falla varios tiros a puerta durante el partido de clasificación del Grupo F para la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2026 entre Irlanda y Portugal en el Estadio Aviva de Dublín el 13 de noviembre de 2025. (PAUL FAITH / AFP)

     Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva. Para Noruega, sin embargo, ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.

    Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Portugal y Noruega son cinco las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. Son las siguientes:

    Clasificados

    Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

    Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

    África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

    Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

    Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

    Oceanía: Nueva Zelanda.

    • Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.


    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 