Uribes, sobre la NFL: "Fue un escaparate de lo bien que se hacen las cosas en España"

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), indicó que el partido de la liga de fútbol americano NFL disputado el domingo en el Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, fue un "escaparate" de lo "bien que se hacen las cosas en España".

Asimismo, remarcó la importancia de traer más eventos deportivos a España y "tratar de sacarlos lo menos posible", durante el acto de presentación de la campaña 'El deporte contra la violencia machista', impulsado por el CSD y la secretaria de Estado de Igualdad y presentado este martes en el polideportivo Antonio Magariños, casa del Movistar Estudiantes.

"Fue un éxito, absolutamente. En España sabemos organizar las cosas, en la NFL se fueron encantados. La verdad es que fue extraordinario el entrenamiento que yo pude ver en el Metropolitano. Ayer tuve el privilegio de ver el partido en el Santiago Bernabéu y se demostró que nuestro país sabe organizar las cosas, que tenemos que traer eventos internacionales a España que crean empleo y crean riqueza y, sobre todo, que es un escaparate de lo bien que se hacen las cosas en España", comentó.

Eventos importantes

Cuestionado sobre las críticas por la organización del partido en el estadio Santiago Bernabéu por parte del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el presidente del CSD reiteró la importancia de albergar este tipo de eventos en España, en detrimento de exportar los nacionales a otros países.

"Todo el mundo entiende que no es lo mismo traer cosas que sacarlas, si las traemos, generamos aquí expectación, empleo, riqueza, reservas de hoteles y una imagen de España al mundo extraordinaria. Al sacarlas fuera, que yo no digo que no se haga ahora, cuando se haga, hay que hacerlo respetando las normas y de acuerdo con todos los clubes y con consenso. Se puede hacer también, pero no es lo mismo que traer competiciones deportivas a España", afirmó.

"Yo, en su momento, como delegado del Gobierno en Madrid, organizamos la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors y salió de forma extraordinaria. Todo lo que hemos hecho después ha salido muy bien. Hay que traer eventos deportivos a España y tratar de sacarlos lo menos posible", añadió.

La cancelación del juego de LaLiga

Cuestionado por la cancelación del partido de liga en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona, Rodríguez Uribes invitó a ambos clubes a contar con el consenso de todos los participantes de la competición: "Es normativa de la Federación y de la Liga. La Federación Española de Fútbol y LaLiga tienen que crear unas normas que les habiliten a ello. Ahora mismo, sólo pueden cambiar de estadio por una situación de fuerza mayor. Para hacerlo de forma libre hay que organizarlo desde el punto de vista normativo y luego poner de acuerdo a todos los competidores".

"Yo lo único que pido es que si algún día quieren hacer eso, que se sienten. Esas normas tienen que crearlas ellos y, efectivamente, luego se envían al CSD, y el CSD, en aplicación de la ley, da el visto bueno y ya está. Cosa que no ha sucedido en este caso con el partido en Miami, no había normas habilitantes. Pero bueno, tampoco ha hecho falta que apliquemos ninguna norma, porque han sido ellos mismos los que se han dado cuenta de que no era el momento", continuó.

Por último, sobre la polémica referente a Lamine Yamal y su salida de la convocatoria de la selección española para tratarse la pubalgia sin informar a médicos de la selección, subrayó que su papel siempre será ayudar a "pacificar" y a "moderar los problemas", pero sin ser un "mediador".

"Mi obligación como representante institucional es siempre buscar soluciones a los problemas, no añadir más polémica. El Barcelona tiene derecho a que el futbolista juegue todo lo que pueda en el Barça y también la selección española a tenerlo entre sus filas. Eso ha sido así en el pasado y será así toda la vida. Lo que hay que hacer es conciliar, por eso, en la medida que pueda, contribuiré siempre a pacificar y a moderar los problemas", concluyó. EFE

