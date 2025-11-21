La FIFA anuncia calendario y sedes del repechaje que entregará los últimos dos boletos al Mundial

Vista del terreno de juego remodelado del Estadio Akron de (estadio de las Chivas de Guadalajara), una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Zapopan, estado de Jalisco, México. ( ULISES RUIZ / AFP )

La selección de Bolivia, última selección latinoamericana con chances de clasificar, jugará su partido contra Surinam, correspondiente a la semifinal del repechaje internacional para acceder al Mundial 2026 en el estadio de Monterrey (México), el próximo 26 de marzo, tal y como informó este viernes la FIFA.

El estadio de Monterrey, donde actualmente juega el español Sergio Ramos como local, albergará tanto la semifinal entre Bolivia y Surinam como la final, en la que el ganador se medirá a la República Democrática del Congo el día 31 por un puesto en el Mundial.

También se disputará el día 26 la otra semifinal, entre Nueva Caledonia y Jamaica, pero en el Estadio de Guadalajara (México) y con Irak como rival en la última instancia (31).

Los 42 países ya clasificados al Mundial 2026 Anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.



CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

AFC: Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Australia.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

OFC: Nueva Zelanda.

Esas dos ciudades serán también sedes durante la fase final del Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, ya que el de Guadalajara acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el Monterrey albergará tres encuentros de esa misma fase y uno de dieciseisavos de final.

Cuatro finales de Europa

La repesca europea (que también se celebrará del 26 al 31 de marzo), que concederá los otros cuatro billetes disponibles para completar los 48 participantes, contará con los siguientes duelos: Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania, Turquía-Rumanía, Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Una vez finalizadas las repescas, se completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial de 2026, el que más participantes tendrá de todos los disputados hasta ahora.

El sorteo de la fase de grupos del campeonato está previsto el próximo 5 de diciembre en Washington.