El Barça, equipo con más jugadores advertidos de suspensión
Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal son los jugadores advertidos de suspensión en el equipo azulgrana
El Barcelona es, antes de la disputa de la quinta jornada de la Liga de Campeones, el equipo que tiene más jugadores advertidos de suspensión, con lo que se perderían el siguiente encuentro si ven otra tarjeta amarilla.
Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal son los jugadores advertidos de suspensión en el equipo azulgrana, que en esta jornada jugará ante el Chelsea en el estadio londinense de Stamford Bridge.
El Villarreal, que visitará al Borussia Dortmund, tiene también a cuatro a una tarjeta de la suspensión, pero en su caso uno de ellos es el técnico, Marcelino García Toral. Los jugadores que ya han visto dos tarjetas son Renato Veiga, Pape Gueye, Santiago Mouriño
El Real Madrid tiene en estas condiciones a Álvaro Carreras, el Athletic a Aitor Paredes y el Atlético de Madrid a Robin Le Normand y Clement Lenglet.
Esta jornada comenzarán a cumplir la sanción de tres encuentros de suspensión el colombiano Luis Díaz (Bayern Múnich) y el noruego Jostein Gundersen (Bodo Glimt), expulsados en el anterior encuentro; se perderá el segundo de los dos que le impusieron al caboverdiano Joao Pedro (Pafos).
Además, tampoco podrán jugar por cuestiones disciplinarias esta semana Robert Andrich, Rogier Meijer, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) y Brennan Johnson (Tottenham).
Jugadores advertidos
Advertidos de suspensión si ven otra cartulina amarilla:
- PSG: Nuno Mendes
- Real Madrid: Álvaro Carreras
- Manchester City: Savio, Bernardo Silva
- Liverpool: Conor Bradley
- Chelsea: Andrey Santos
- Barcelona: Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal
- Arsenal: Declan Rice
- Atlético de Madrid: Robin Le Normand, Clement Lenglet
- Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi
- Atalanta: Marten de Roon y Yunus Musah
- Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral, Pape Gueye, Santiago Mouriño
- Juventus: Andrea Cambiasso
- Tottenham: Richarlison, Kolo Muani, Micky van de Ven
- PSV Eindhoven: Ismael Saibari
- Ajax: Anton Gaael, Marcel Keizeer
- Sporting Lisboa: Maxi Araújo, Pedro Gonçalves
- Olympiacos: Dani García
- Slavia Praga: Youssoupha El Hadji
- Bodo Glimt: Sondre Auklend, Patrick Berg
- Marsella: Nayef Aguerd, Roberto de Zerbi, Benjamin Pavard
- Copenhague: Lukas Reiff Lerager, Marcos López
- Galatasaray: Ismail Jakobs
- Union Saint Gilloise: Kevin MacAllister, Kamiel van de Perre
- Qarabag: Matheus da Silva
- Athletic: Aitor Paredes
- Newcastle: Joelinton
- Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorginho, Dastan Satpayev.