El Barça, equipo con más jugadores advertidos de suspensión

El Barcelona es, antes de la disputa de la quinta jornada de la Liga de Campeones, el equipo que tiene más jugadores advertidos de suspensión, con lo que se perderían el siguiente encuentro si ven otra tarjeta amarilla.

Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López y Lamine Yamal son los jugadores advertidos de suspensión en el equipo azulgrana, que en esta jornada jugará ante el Chelsea en el estadio londinense de Stamford Bridge.

El Villarreal, que visitará al Borussia Dortmund, tiene también a cuatro a una tarjeta de la suspensión, pero en su caso uno de ellos es el técnico, Marcelino García Toral. Los jugadores que ya han visto dos tarjetas son Renato Veiga, Pape Gueye, Santiago Mouriño

El Real Madrid tiene en estas condiciones a Álvaro Carreras, el Athletic a Aitor Paredes y el Atlético de Madrid a Robin Le Normand y Clement Lenglet.

Esta jornada comenzarán a cumplir la sanción de tres encuentros de suspensión el colombiano Luis Díaz (Bayern Múnich) y el noruego Jostein Gundersen (Bodo Glimt), expulsados en el anterior encuentro; se perderá el segundo de los dos que le impusieron al caboverdiano Joao Pedro (Pafos).

Además, tampoco podrán jugar por cuestiones disciplinarias esta semana Robert Andrich, Rogier Meijer, Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) y Brennan Johnson (Tottenham).

Jugadores advertidos

Advertidos de suspensión si ven otra cartulina amarilla:

PSG: Nuno Mendes

Real Madrid : Álvaro Carreras

: Álvaro Carreras Manchester City: Savio, Bernardo Silva

Liverpool: Conor Bradley

Chelsea: Andrey Santos

Barcelona : Marc Casadó, Frenkie de Jong , Fermín López y Lamine Yamal

: Marc Casadó, , Fermín López y Lamine Yamal Arsenal: Declan Rice

Atlético de Madrid : Robin Le Normand, Clement Lenglet

: Robin Le Normand, Clement Lenglet Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi

Atalanta: Marten de Roon y Yunus Musah

Villarreal : Renato Veiga, Marcelino García Toral , Pape Gueye, Santiago Mouriño

: Renato Veiga, , Pape Gueye, Santiago Mouriño Juventus: Andrea Cambiasso

Tottenham: Richarlison, Kolo Muani, Micky van de Ven

PSV Eindhoven: Ismael Saibari

Ajax: Anton Gaael, Marcel Keizeer

Sporting Lisboa: Maxi Araújo, Pedro Gonçalves

Olympiacos: Dani García

Slavia Praga: Youssoupha El Hadji

Bodo Glimt: Sondre Auklend, Patrick Berg

Marsella: Nayef Aguerd, Roberto de Zerbi, Benjamin Pavard

Copenhague: Lukas Reiff Lerager, Marcos López

Galatasaray: Ismail Jakobs

Union Saint Gilloise: Kevin MacAllister, Kamiel van de Perre

Qarabag: Matheus da Silva

Athletic: Aitor Paredes

Newcastle: Joelinton

Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorginho, Dastan Satpayev.