El 11 de diciembre inicia la tercera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026

Imagen de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA. )

La próxima fase de venta de boletos para el próximo mundial (bajo la modalidad de sorteo aleatorio) comenzará el 11 de diciembre y los aficionados podrán inscribirse hasta el 13 de enero de 2026, según informó este miércoles la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

De acuerdo con la FIFA, se han vendido cerca de dos millones de boletos para presenciar los 104 partidos para la edición número 23 de la Copa Mundial de Fútbol.

La organización de la cita planetaria, informó que los aficionados que residen en los tres países sede (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden) adquirieron la mayor cantidad de boletos durante las fases previas, seguidos por los aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

«Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre, unos días después del sorteo final en Washington D. C, comienza una nueva oportunidad», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sistema de Compra

Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero.

En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA recomienda conseguir los boletos siempre a través de FIFA.com/tickets.