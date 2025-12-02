El Barcelona remonta ante el Atlético y se afianza en el liderato

Momento de acción del partido de LaLiga entre Barcelona y Atlético Madrid ( JOSEP LAGO/AFP )

El FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga al imponerse este martes al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, en partido adelantado de la decimonovena jornada de LaLiga, y frenó así la racha de siete victorias seguidas de los rojiblancos.

Álex Baena (19') adelantó a los colchoneros tras superar a Joan García después de un desmarque que rompió el fuera de juego y Raphinha (26') marcó en una jugada similar a pase de Pedri González batiendo a Jan Oblak, antes de que Robert Lewandowski (36') fallara un penal.

Dani Olmo (65') logró la remontada y Ferran Torres (90+6') sentenció el envite en el último suspiro.

Para este partido, que se adelantó con motivo de la Supercopa de España en Arabia Saudita (del 7 al 11 de enero), el Barça contó con su tridente de ataque formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Con este triunfo, el cuadro catalán suma 37 puntos, cuatro más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que jugará el miércoles su encuentro ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético se queda en cuarto lugar, con 31 unidades.

"Veremos (si es un punto de inflexión), pero este fue uno de nuestros mejores partidos. Realmente aprecio lo que vi durante los 90 minutos", recalcó el técnico del Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa. "Este fue el siguiente paso, estamos volviendo a nuestro mejor nivel", prosiguió el preparador alemán.

Por su parte, el entrenador argentino del Atlético, Diego Simeone, destacó que su equipo "compitió contra un equipo que juega muy bien", y que el Barça ganó justamente. "Hicimos un partido para llevarnos algo mejor", valoró el Cholo.

Para adelantarse, el Atlético explotó las carencias de un Barcelona que continúa sin ajustar la línea del fuera de juego. El argentino Nahuel Molina recuperó un esférico en campo contrario para avanzar unos metros antes de asistir en largo a Baena, quien se abrió un hueco entre la zaga azulgrana.

El centrocampista enfiló la portería y definió con sutileza ante la salida de García para enviar el balón al fondo de las mallas.

El conjunto blaugrana reaccionó y se instaló en terreno del rival. Ese pasito atrás de los rojiblancos lo aprovechó Pedri, quien construyó una jugada para que Raphinha empatara tras esquivar a Oblak.

La remontada estuvo en el pie de Lewandowski, pero su remate desde los once metros se marchó desviado a la grada. Dani Olmo había sido derribado por Pablo Barrios en un internada hacia el área.

Poco después, el ariete polaco pudo resarcirse tras un cabezazo picado a centro de Yamal, pero Oblak adivinó la dirección del balón y se estiró para despejar con la mano a córner.

- Muerde el Tiburón -

Tras la pausa, los atléticos seguían descompuestos por el gol recibido, mientras que el Barça mantenía el mando sobre el juego, siempre a las órdenes de Pedri, clave también en el segundo tanto.

La falta de contundencia defensiva y de intensidad de los colchoneros para intentar progresar con transiciones sólo sirvió para resistir el temporal casi 20 minutos más.

En otra acción originada por Pedri, el balón llegó primero a Olmo, quien se lo cedió a Lewandowski para que el polaco se lo devolviera y el mediapunta catalán anotara con un disparo cruzado.

El tanto subió al marcador, pero Olmo se vio obligado a abandonar el terreno de juego dolorido del hombro tras caerse al suelo en la jugada.

El Barça siguió fiel a su estilo de juego moviendo el esférico y buscando verticalidad. Yamal, que fue sustituido en el 89 de partido, gozó de una oportunidad, pero su lanzamiento se marchó alto.

Sin embargo, Thiago Almada tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el marcador. Tras amagar hasta en tres ocasiones dentro del área barcelonista, su remate salió muy desviado debido a un resbalón al final.

Al final, Marcus Rashford contemporizó en la banda izquierda y entregó el balón a Alejandro Balde quien se lo dio a Ferran. Solo en la zona de remate tras deshacerse de la marca de Clement Lenglet, el atacante valenciano fusiló a Oblak para remachar el choque.

El tiburón consiguió así su novena diana de la temporada y el cuarto gol ante el equipo rojiblanco en sus últimos tres partidos.

"Es importante creer en el trabajo. Sabemos que hay partidos así y tenemos que estar preparados para ello. Es el espíritu que tenemos que tener", declaró Raphinha a Movistar+.

El brasileño subrayó que la presión fue clave: "Cuanto más presionamos arriba, más cerca estamos de la portería. Así podemos tener más ocasiones si robamos el balón". Y respecto a la victoria señaló que "pueden decidir una Liga puntos así".

