El Real Madrid, satisfecho por sentencia TS y poder percibir 8,8 millones de euros

El Real Madrid mostró este viernes en un comunicado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo, que "una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga" y "confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015".

"Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes", subraya el Real Madrid, que entiende con esta sentencia tendrá derecho a percibir 8,8 millones de euros.

El problema son los ingresos audiovisuales

El Real Madrid explica que "el Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley.

Como consecuencia de esta nulidad, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes: 60 % de los ingresos para los clubes de Primera División; 40 % para los clubes de Segunda División. Un reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría".

En este escenario, el Real Madrid analiza que "el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza".

Además, el Real Madrid añade que la medida supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, "unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado".

"Esta resolución del Tribunal Supremo restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia. La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional. Esta sentencia es de una trascendencia fundamental para los intereses económicos de los clubes que entonces militaban en la Segunda División y para el propio Real Madrid. El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga", apostilla el comunicado del Real Madrid. EFE

lv