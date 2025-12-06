El Barça reafirma su liderato, vence al Real Betis con triplete de Ferran Torres

El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra su tercer gol ante el Betis durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. ( EFE/JULIO MUÑOZ )

El Barcelona FC arrolló al Betis, al que derrotó por 5-3 con un triplete de Ferran Torres en el estadio de La Cartuja, este sábado en Sevilla en la decimoquinta jornada de LaLiga para seguir como líder con paso firme.

El Barça se encontró con un choque muy cómodo aunque tuvo que remontar el gol inicial del brasileño Antony a los seis minutos.

El marcador adverso despertó a los catalanes: Torres le dio la vuelta en el 11 y 13 de partido, firmando su triplete a cinco minutos del final de la primera mitad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/b0f41f58c8254e71d2b2c28ca8ce0bcafeb1ec94w-7ded0683-45586f37.jpg Junior Firpo (primero en la parte de atrás, desde la izquierda), posa junto a sus compañeros del Betis, antes de comenzar un partido de la Liga. (ARCHIVO/EFE)

Firpo en sustitución

El defensa dominicano Junior Firpo alcanzó a jugar en el encuentro, cuando en el minuto 60 entró en sustitución de su compañero Natan Bernardo de Souza.

A la fiesta goleadora también se unieron el sueco Rooney Bardghji (31) y Lamine Yamal (59), que marcó de penal.

Sin embargo, el Betis no se amilanó y siguió creyendo en la remontada. Un tanto de Diego Llorente (85) y otro de Cucho Hernández (90), de penal, maquillaron el resultado.

Con este triunfo, el equipo azulgrana suma 40 puntos y toma una distancia de cuatro de manera provisional respecto al Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.