Novak Djokovic sobre el Mundial de fútbol: "Portugal va a ganar a México en la final"
Novak Djokovic ofreció su pronóstico durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi
El tenista serbio Novak Djokovic pronosticó que la selección de Portugal ganará el Mundial de fútbol de 2026 al vencer en la final a la de México.
"Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México", declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.
- Al ser preguntado por su arriesgado pronóstico, señaló: "Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana".
Grupos de los equipos
La selección mexicana que dirige Javier Aguirre está situada en el grupo A junto con las de Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).
La Portugal de Cristiano Ronaldo que dirige el español Roberto Martínez está en el grupo K, el que competirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).