×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mundial 2026
Mundial 2026

La FIFA recibe cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026

Ocurre en el marco del último sorteo de boletos antes del inicio del torneo

    Expandir imagen
    La FIFA recibe cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026
    Fotografía cedida por Presidencia de México que muestra a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (i), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 5.12.25 en el Kennedy Center de Washington. (EFE / PRESIDENCIA DE MÉXICO)

    La FIFA recibió al menos cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas para asistir al Mundial 2026 que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del último sorteo de boletos antes del inicio del torneo.

    Las solicitudes fueron realizadas por aficionados de más de 200 países y territorios, indicó el organismo internacional en un comunicado, que destacó el enfrentamiento de fase de grupos entre Colombia y Portugal como el más demandado.

    Otros partidos del Mundial que están generando especial interés son Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador- Alemania y Escocia-Brasil.

    La FIFA añadió que los aficionados procedentes de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá son los que han enviado más solicitudes.

    RELACIONADAS

    En el caso de Escocia, el Mundial 2026 supone el regreso de esta selección europea al torneo tras 28 años de ausencia.

    Esta fuerte demanda, tras dos sorteos previos en los que todavía se desconocía la composición de cada grupo, se produce en medio de un alza de los precios de los boletos y de las habitaciones de hotel en las ciudades sede.

    Los partidos de la fase de grupos están divididos en cuatro categorías según su atractivo. En el caso de los que la FIFA entiende que generan más interés, una entrada vale un mínimo de 265 dólares y las más caras están por encima de los 700 dólares.

    Para la final, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el precio más bajo es de 4.100 dólares.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 