Una foto y un saludo con Messi en la India, una experiencia de más de 11.000 dólares

Lionel Messi habla en el estadio Arun Jaitley en Nueva Delhi, India, el 15 de diciembre de 2025. Messi está visitando la India como parte de su gira GOAT (Greatest Of All Time), después de haber visitado Calcuta, Hyderabad y Mumbai, y ahora se encuentra en Nueva Delhi. ( EFE )

Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han costado a sus aficionados más de 11.000 dólares, según figura en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de su gira de tres días por las principales ciudades del país.

El paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas, incluye un encuentro personal con el futbolista argentino, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el acto deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi.

Los medios locales han informado de que algunos encuentros privados con el jugador, organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras muy superiores, de hasta un crore de rupias, unos 120.000 dólares.

Los precios bajos

Además de estas experiencias premium, los eventos abiertos al público general se comercializan a precios que parten de alrededor de 3.500 rupias (unos 42 dólares) los más bajos, según la información facilitada por la organización del tour.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afronta este lunes la última jornada de su visita a India, la primera en el país en catorce años desde su anterior viaje en 2011, con una agenda marcada por un amplio dispositivo de seguridad.

La recta final del viaje se desarrolla tras el evento truncado del pasado sábado en la ciudad de Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser interrumpido y el jugador evacuado a los 22 minutos, después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La polémica se originó en el interior del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves problemas de organización tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueaba la visibilidad del jugador.

En el marco de esa investigación, la Policía ha detenido al promotor responsable de la gestión del evento en la ciudad, que el domingo fue enviado a 14 días de custodia policial, mientras las autoridades regionales han anunciado la creación de un comité para depurar responsabilidades.